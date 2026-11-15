    • 15 de noviembre de 2026 - 13:26

    Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que los deshielos amenazan con retrasar la apertura

    Los intensos deshielos en la alta cordillera y las altas temperaturas amenazan con retrasar la esperada apertura del Paso de Agua Negra para el verano de 2027.

    Paso de Agua Negra.-
    Paso de Agua Negra.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Paso de Agua Negra podría sufrir nuevas demoras en su apertura para la temporada 2027 debido a la intensa actividad de deshielos en la alta cordillera, lo que plantea un desafío significativo para los trabajos de despeje y recuperación del camino.

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    El corredor se encuentra cerrado desde hace meses debido a los severos daños ocasionados por los sistemas frontales que azotaron la Región de Coquimbo. Las fuertes precipitaciones, la considerable acumulación de nieve y los deslizamientos de tierra provocaron derrumbes, aludes y cortes en varios tramos de la Ruta 41-CH, lo que imposibilitó su apertura en diciembre como se había previsto inicialmente.

    Víctor Pino, delegado presidencial regional, confirmó que los equipos de Vialidad trabajan intensamente en terreno. “Tenemos como objetivo claro lograr la apertura del Paso Agua Negra en los plazos que nos hemos planteado”, afirmó en diálogo con diario El Día de Chile, aunque reconoció la posibilidad de retrasos. “Sabemos que en la alta montaña existen externalidades, como los deshielos que nos afectan por estos días. ¿Podrían retrasarnos? Evidentemente sí, es una posibilidad cierta”, señaló. El escurrimiento de agua podría afectar sectores ya intervenidos y complicar el avance de la maquinaria pesada.

    Desafíos climáticos en la cordillera

    Una visita inspectiva programada para el próximo 26 de noviembre será crucial para evaluar el estado de las obras y las condiciones de la Ruta 41-CH, especialmente en los sectores más expuestos al escurrimiento de agua. El gobernador regional, Cristóbal Juliá, atribuyó las complicaciones a un año meteorológicamente atípico, con cifras récord de pluviometría y acumulación de nieve en la cordillera. A pesar de las gestiones para adelantar la apertura a principios de diciembre, la decisión final dependerá de la evolución climática, y hasta ahora, no hay cambios oficiales en la planificación vigente que fija la apertura para la primera quincena de enero de 2027.

    Impacto económico en la región

    La incertidumbre sobre la fecha de apertura genera preocupación en el sector turístico, que espera el flujo de visitantes desde San Juan (Argentina) durante la temporada estival. La conectividad internacional es vital para hoteles, restaurantes y comercios locales. En la temporada 2024-2025, el Paso Agua Negra fue utilizado por más de 64 mil personas, generando un movimiento económico directo estimado en más de 40 millones de dólares, según datos de Sernatur. Los gremios, representados por Marcos Carrasco, presidente de Hotelga y la Multigremial de la Región de Coquimbo, mantienen la expectativa de que se cumplan los plazos, pero observan con inquietud el impacto de los deshielos y el alza de temperaturas en la ruta.

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