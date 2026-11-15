San Juan registró un fuerte sismo de 4,6 de magnitud en la madrugada

Un sismo de magnitud 4,6 registrado por el Inpres sacudió la provincia de San Juan durante la madrugada de este domingo sin dejar daños.

El sismo se registró en la madrugada de este domingo.

La provincia de San Juan experimentó un Inpres durante la madrugada de este domingo. El movimiento se registró cerca de la 1 de la mañana y sorprendió a quienes descansaban en distintas zonas, quienes sintieron la vibración.

Según los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor alcanzó una magnitud de 4,6. El epicentro se ubicó 31 kilómetros al noroeste de San Juan, a una profundidad de 106 kilómetros.

El fenómeno fue percibido por una gran cantidad de personas en la provincia. Hasta el momento de la emisión de los primeros reportes, no se informaron heridos ni daños materiales de consideración como consecuencia del evento.

El organismo encargado de monitorear la actividad sísmica detalló que el epicentro del temblor se localizó a 31 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan. A una distancia de 177 kilómetros al norte de Mendoza y 57 kilómetros al noroeste de Caucete, también se sintió el movimiento.