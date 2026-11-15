    • 15 de noviembre de 2026 - 10:30

    San Juan registró un fuerte sismo de 4,6 de magnitud en la madrugada

    Un sismo de magnitud 4,6 registrado por el Inpres sacudió la provincia de San Juan durante la madrugada de este domingo sin dejar daños.

    El sismo se registró en la madrugada de este domingo.

    El sismo se registró en la madrugada de este domingo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La provincia de San Juan experimentó un Inpres durante la madrugada de este domingo. El movimiento se registró cerca de la 1 de la mañana y sorprendió a quienes descansaban en distintas zonas, quienes sintieron la vibración.

    Leé además

    ¿y los diputados nacionales? se viene la renovacion de bancas en san juan: los nombres que suenan

    ¿Y los diputados nacionales? Se viene la renovación de bancas en San Juan: los nombres que suenan
    El Chiqui Tapia en la Difunta.-

    Las perlitas de la rosca en San Juan: Uñac ahora en la calle Corrientes; la encuesta sobre el Chiqui Tapia; y el escrache a un funcionario de la UNSJ

    Según los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor alcanzó una magnitud de 4,6. El epicentro se ubicó 31 kilómetros al noroeste de San Juan, a una profundidad de 106 kilómetros.

    El fenómeno fue percibido por una gran cantidad de personas en la provincia. Hasta el momento de la emisión de los primeros reportes, no se informaron heridos ni daños materiales de consideración como consecuencia del evento.

    El organismo encargado de monitorear la actividad sísmica detalló que el epicentro del temblor se localizó a 31 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan. A una distancia de 177 kilómetros al norte de Mendoza y 57 kilómetros al noroeste de Caucete, también se sintió el movimiento.

    La profundidad del sismo fue de 106 kilómetros, una característica que influye en la percepción del movimiento en superficie. A pesar de la magnitud, la naturaleza del evento no provocó consecuencias graves.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    San Juan avanza con un ambicioso plan de obras viales.

    San Juan tiene en marcha diez obras viales que suman más de 340 kilómetros en 13 departamentos

    Los toldos enrollables de Roller Deco permiten proteger distintos espacios de las viviendas sanjuaninas frente al sol, la lluvia y las altas temperaturas.

    De fabricar cortinas en 30 minutos a transformar quinchos: el trabajo detrás de Roller Deco en San Juan

    especies autoctonas: la floracion en noviembre de las plantas cuentan la historia del paisaje sanjuanino.

    Especies autóctonas: la floración en noviembre de las plantas cuentan la historia del paisaje sanjuanino.

    En San Juan preocupa la cantidad de pacientes con diabetes y este 14 de noviembre se hizo una caminata para concientizar sobre la enfermedad.

    Diabetes en San Juan: registran 7.800 pacientes sin obra social al año y preocupa que la curva no ceda