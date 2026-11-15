San Juan tiene en marcha diez obras viales que suman más de 340 kilómetros en 13 departamentos

Con una fuerte apuesta a la infraestructura para mejorar la conectividad, la seguridad y la producción, el Gobierno de San Juan mantiene en marcha un plan estratégico sin precedentes. Actualmente, la provincia cuenta con diez obras viales clave que abarcan un total de más de 340 kilómetros distribuidos en 13 departamentos .

¿Y los diputados nacionales? Se viene la renovación de bancas en San Juan: los nombres que suenan

De este total, seis frentes de trabajo ya se encuentran activos en el terreno , mientras que los cuatro restantes avanzan con sus licitaciones en marcha o en preparación . Estas intervenciones no sólo renuevan arterias históricas que ya cumplieron su vida útil, sino que potencian los accesos al Gran San Juan, optimizan los corredores hacia Mendoza y el centro del país, y acompañan el crecimiento del Norte productivo y minero.

Para miles de familias sanjuaninas, estas obras representan una mejora directa en su día a día: viajes más seguros para ir a trabajar, estudiar o trasladar la producción local.

El despliegue vial abarca desde el centro urbano hasta los rincones más alejados del territorio provincial, combinando fondos propios, recursos nacionales, financiamiento internacional y aportes de fideicomisos minero

Considerada la arteria más transitada de la provincia con un flujo diario de unos 40.000 vehículos , la histórica Circunvalación superó su vida útil y es intervenida de manera integral.

La obra: comprende la repavimentación total de los 32 kilómetros del anillo interno y externo, sumando además el ensanche de la calzada de 7,5 a 10 metros.

comprende la repavimentación total de los 32 kilómetros del anillo interno y externo, sumando además el ensanche de la calzada de 7,5 a 10 metros. Inversión y ejecución: se divide en dos licitaciones adjudicadas a las empresas Mapal y Menín, con un presupuesto oficial de unos $7.880 millones por anillo (lo que totaliza $15.763 millones a mayo de 2026). Financiada con fondos provinciales propios, los trabajos comenzaron en agosto de 2026 y prevén finalizar en 2027 en beneficio de Capital, Santa Lucía, Rivadavia y todo el Gran San Juan.

2- Ruta Nacional 20: Autopista Gorriti–Caucete

Es el principal acceso Este a la ciudad y la conexión clave de San Juan con el centro del país y las cargas regionales, con un tránsito estimado entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios.

La obra: se transformará en una moderna autopista de 24,5 kilómetros (dividida en los tramos Gorriti-calle Zapata y calle Zapata-Caucete), con doble calzada de dos carriles por sentido, colectoras, distribuidores y un nuevo puente de 206 metros sobre el río San Juan.

se transformará en una moderna autopista de 24,5 kilómetros (dividida en los tramos Gorriti-calle Zapata y calle Zapata-Caucete), con doble calzada de dos carriles por sentido, colectoras, distribuidores y un nuevo puente de 206 metros sobre el río San Juan. Financiamiento: respaldado por el Bono San Juan, el doble llamado a licitación se concretará entre la última quincena de noviembre y la primera de diciembre de este año, con un plazo de ejecución estimado en 36 meses.

3- Rotonda de Ruta 20 y calle Gorriti

Para dar solución a un cruce histórico de alta siniestralidad en el Acceso Este, se construye una megarotonda de 120 metros de diámetro con seis ramales, doble carril, sendas peatonales y señalización adecuada.

Estado: adjudicada a la empresa Mapal con una inversión de presupuesto oficial de $3.653.052.000 financiados con fondos propios de la Provincia. Ya se encuentra en plena ejecución, con tareas de excavación, estabilizado granular y hormigonado, y se espera que esté lista en los primeros meses de 2027.

4- Ruta Nacional 40 Sur: Autopista San Juan–Mendoza

Este corredor estratégico, por el que circulan unos 14.000 vehículos diarios, se extiende por más de 75 kilómetros divididos en tres tramos para unir la provincia con Mendoza, proyectando un ahorro anual de 12 millones de dólares en costos de transporte.

Los tramos: el Tramo 2 (entre Tres Esquinas y el acceso a Cochagual) cuenta con fondos nacionales confirmados y será licitado y supervisado por la Provincia. En tanto, el Tramo 1 (límite con Mendoza – Tres Esquinas) y el Tramo 3 (Cochagual – calle 8 en Pocito) se financiarán a través de un crédito de la CAF por 160 millones de dólares, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados.

5- Ruta Nacional 40 Norte: de Albardón a Jáchal

Con una longitud total de 145 kilómetros divididos en cinco sectores, esta intervención integral es vital para la logística minera, el turismo y la vinculación con el Paso de Agua Negra, beneficiando a Albardón, Ullum, Jáchal, Iglesia y Calingasta.

Avances: el tramo entre Tucunuco y San Roque (36 km en Jáchal) fue adjudicado a Mapal con una inversión de $26.988 millones y su inicio previsto para noviembre. Asimismo, la autovía del tramo Callejón Blanco – calle Rawson (Chimbas y Albardón), valuada en $85.000 millones e inclusive la construcción de un nuevo puente paralelo en Albardón, ya abrió sobres de ofertas en noviembre y se encuentra en evaluación. Las obras se financian mediante el acuerdo con el proyecto minero Vicuña.

6- Nodo Vial de Acceso Sur

Para descomprimir uno de los puntos más complejos de la red vial local, por el que circulan diariamente entre 40.000 y 55.000 vehículos generando embotellamientos en hora pico, se proyecta una rotonda elevada de 160 metros de diámetro en el cruce de la Ruta 40 y la Circunvalación. El llamado a licitación se realizará entre diciembre y enero con fondos provinciales.

7- Ruta Nacional 150 (Iglesia y Jáchal)

Esta traza de 60 kilómetros, fundamental para el Corredor Bioceánico Central y el desarrollo minero y turístico, se divide en dos etapas de repavimentación, ensanche de calzada y colocación de defensas. La primera etapa (Las Flores – Colola) inicia su movimiento de suelos y trabajos preliminares en noviembre bajo la ejecución de Vialidad Provincial.

8- Puentes del camino a Mogna (Jáchal)

Para evitar que las crecidas del río aíslen históricamente a la comunidad de Mogna, se ejecutan dos nuevos puentes con financiamiento de fideicomisos mineros: el puente sobre el río Tafí (30 metros de longitud, con una inversión de $1.653.640.000 y tareas preliminares avanzadas) y el puente sobre el río La Quebrada (60 metros, valuado en $2.046.700.000), próximo a comenzar.

9- Calle Mendoza Vieja (Ruta Provincial 116, Sarmiento)

Pensada para mejorar la salida productiva del Sur sanjuanino, esta obra consistió en la pavimentación de 5,3 kilómetros de un camino que era de tierra entre la Ruta 40 y la Ruta 153. La pavimentación ya concluyó y restan detalles de pintura y un badén de conexión con la ruta calera, ejecutados con fondos propios de Vialidad.

10- Derivadores de tránsito en la Ruta 150 (Iglesia)

Con el fin de ordenar la circulación en el departamento cordillerano, se construyen tres rotondas sobre la Ruta 150 en intersecciones clave (calle Paoli, RP 430 y calle Santo Domingo). Estas obras, iniciadas a mediados de año, registran importantes avances físicos, como la rotonda de calle Santo Domingo que ya superó el 50% de desarrollo, y demandan inversiones específicas que rondan los $290 millones, $103 millones y $106 millones según cada distribuidor.

Un impacto que trasciende el asfalto

Con una fuerte sinergia entre los recursos propios de la Provincia, el respaldo de organismos internacionales y el aporte de fondos mineros, el plan vial de San Juan demuestra que la gestión de infraestructura continúa firme. Más allá de las cifras y los kilómetros de calzada renovada, el objetivo central de estas diez grandes intervenciones es garantizar que cada sanjuanino viaje mejor, reducir los costos logísticos de la producción y potenciar el desarrollo integral de toda la región hacia el futuro.