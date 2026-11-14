Naturgy completó las reparaciones y normalizó el servicio eléctrico en todo San Juan

La distribuidora confirmó que este sábado quedaron resueltos todos los cortes provocados por la tormenta de lluvia, viento y granizo. El fenómeno llegó a dejar sin luz a casi 14.000 usuarios durante la noche del viernes, con Valle Fértil y Sarmiento entre las zonas más golpeadas.

La red eléctrica de la provincia volvió a operar con normalidad este sábado por la tarde luego de los serios inconvenientes generados por el fuerte temporal de lluvia, viento y granizo registrado durante la jornada del viernes. A través de un comunicado oficial, la empresa Naturgy San Juan confirmó que el suministro quedó completamente restablecido en todo el territorio sanjuanino y que ya no quedan usuarios afectados por la contingencia climática.

Según precisó la compañía distribuidora, las últimas maniobras técnicas en el terreno finalizaron alrededor de las 15:30 horas de este sábado, dando por concluida la etapa de emergencia tras una intensa noche y madrugada de trabajo ininterrumpido.

Los números del apagón según el EPRE La magnitud del fenómeno meteorológico quedó reflejada en los registros oficiales del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que monitoreó la evolución de las fallas en tiempo real:

El pico máximo: Durante la noche del viernes, en el momento más crítico de la tormenta, se contabilizaron 13.835 suministros interrumpidos de manera simultánea en toda la provincia.

La mañana del sábado: Hacia las 10:00 de este sábado, mientras avanzaba la reposición de líneas, todavía permanecían 5.146 usuarios sin energía. Valle Fértil y Sarmiento, los epicentros de los daños El impacto del temporal castigó con particular dureza a departamentos alejados y zonas rurales, obligando a desplegar logística de emergencia: