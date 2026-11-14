    • 14 de noviembre de 2026 - 19:44

    Naturgy completó las reparaciones y normalizó el servicio eléctrico en todo San Juan

    La distribuidora confirmó que este sábado quedaron resueltos todos los cortes provocados por la tormenta de lluvia, viento y granizo. El fenómeno llegó a dejar sin luz a casi 14.000 usuarios durante la noche del viernes, con Valle Fértil y Sarmiento entre las zonas más golpeadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La red eléctrica de la provincia volvió a operar con normalidad este sábado por la tarde luego de los serios inconvenientes generados por el fuerte temporal de lluvia, viento y granizo registrado durante la jornada del viernes. A través de un comunicado oficial, la empresa Naturgy San Juan confirmó que el suministro quedó completamente restablecido en todo el territorio sanjuanino y que ya no quedan usuarios afectados por la contingencia climática.

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    Según precisó la compañía distribuidora, las últimas maniobras técnicas en el terreno finalizaron alrededor de las 15:30 horas de este sábado, dando por concluida la etapa de emergencia tras una intensa noche y madrugada de trabajo ininterrumpido.

    Los números del apagón según el EPRE

    La magnitud del fenómeno meteorológico quedó reflejada en los registros oficiales del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que monitoreó la evolución de las fallas en tiempo real:

    • El pico máximo: Durante la noche del viernes, en el momento más crítico de la tormenta, se contabilizaron 13.835 suministros interrumpidos de manera simultánea en toda la provincia.

    • La mañana del sábado: Hacia las 10:00 de este sábado, mientras avanzaba la reposición de líneas, todavía permanecían 5.146 usuarios sin energía.

    Valle Fértil y Sarmiento, los epicentros de los daños

    El impacto del temporal castigó con particular dureza a departamentos alejados y zonas rurales, obligando a desplegar logística de emergencia:

    • Operativo especial en Valle Fértil: Fue uno de los distritos más perjudicados por roturas en el tendido eléctrico que dejaron a varias localidades a oscuras. Para normalizar la situación, Naturgy movilizó ocho cuadrillas livianas de contratistas, cuatro unidades de equipo pesado y tres brigadas propias, además de enviar técnicos especializados desde la capital sanjuanina. Mientras duraron los arreglos, se instalaron tres grupos generadores para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales e instalaciones críticas, contando con el apoyo operativo del municipio para despejar los accesos.

    • Granizo y postes caídos en Sarmiento: En la localidad de Media Agua, el frente de tormenta irrumpió cerca de las 20:20 del viernes con lluvias torrenciales y caída de granizo. Las ráfagas derribaron árboles de gran porte y postes del alumbrado y distribución, generando importantes daños materiales en la red local que demandaron tareas de reconstrucción durante toda la jornada

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