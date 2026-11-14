Jáchal: Hidráulica y la Junta de Riego toman medidas urgentes tras el temporal para proteger la red de canales

Como consecuencia directa del fuerte temporal que golpeó con fuerza al departamento, las autoridades locales pusieron en marcha un operativo de emergencia para preservar la infraestructura hídrica productiva. En una resolución conjunta, Hidráulica de Jáchal y la Junta de Riego determinaron conducir el caudal con alta turbiedad y presencia de greda directamente por el cauce natural del río Jáchal, manteniéndose esta disposición vigente hasta nuevo aviso.

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La medida técnica responde a la necesidad imperiosa de evitar que los sedimentos finos y la greda se decanten y depositen en el interior de los canales de riego, lo que obstruiría de manera crítica el flujo hídrico destinado a las hectáreas productivas de la región.

Para ejecutar esta maniobra de purga y protección, el operativo contempla una erogación constante de seis metros cúbicos de agua por segundo desde el dique Cuesta del Viento.

Punto de salida: La descarga se efectúa de manera controlada a través del descargador de fondo, el dispositivo estratégico ubicado en la sección inferior del embalse.

Recorrido: Desde allí, el caudal fangoso continúa su trayecto exclusivo por el lecho del río Jáchal.

Aislamiento de la red: Con este desvío, el agua con alta sedimentación queda completamente aislada de la red primaria y secundaria de distribución de riego, salvaguardando las compuertas y acequias principales.

El impacto clave para los productores locales

Para el motor productivo de Jáchal, el estado operativo de la red de distribución hídrica resulta un pilar insustituible. A través de estos canales se transporta el recurso vital que alimenta los diferentes cultivos del departamento.

Desde el sector técnico señalaron que mantener las trazas libres de acumulaciones barrosas es fundamental no solo para garantizar la eficiencia en la entrega del recurso a cada finca, sino también para asegurar la sustentabilidad del abastecimiento agrícola en el mediano plazo, especialmente en un contexto climático desafiante marcado por la inestabilidad estival.

Recomendación y advertencia a la comunidad

Ante el volumen de caudal erogado y las condiciones del terreno tras las inclemencias climáticas, las autoridades reiteraron un fricto pedido a la población y a los productores para evitar transitar o circular por las inmediaciones de la zona ribereña del río Jáchal.

El operativo de control y monitoreo continuará de manera permanente. Las restricciones y la modalidad actual sobre el manejo del recurso se mantendrán hasta que tanto Hidráulica como la Junta de Riego evalúen una mejora en las condiciones del agua y emitan un nuevo comunicado oficia