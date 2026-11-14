Las intensas lluvias provocaron inundaciones en Huaco y otras localidades de Jáchal

Las fuertes lluvias que se registraron durante la madrugada de este sábado provocaron importantes inundaciones en distintas localidades de Jáchal. Una de las situaciones más complicadas se vivió en Huaco, donde el agua avanzó rápidamente sobre las calles y llegó a niveles que dificultaron la circulación de los vecinos.

De acuerdo con los primeros testimonios, algunas personas debieron caminar con el agua hasta la cintura, mientras crecía la preocupación por los riesgos que podía representar el contacto del agua con instalaciones eléctricas.

El fenómeno también afectó a otros sectores del departamento. San Isidro, Pampa Vieja y Villa Mercedes fueron algunas de las localidades que registraron complicaciones por la cantidad de agua caída durante las primeras horas del día.

La magnitud de las precipitaciones generó preocupación entre los habitantes, especialmente por la rapidez con la que algunas calles quedaron cubiertas de agua.

Hasta el momento, no se había difundido un parte oficial con un relevamiento de los daños ni detalles sobre la situación en las zonas afectadas. Se espera conocer en las próximas horas el alcance de las consecuencias que dejó el temporal en el departamento.

También hubo bajada de creciente este sábado por la mañana en varias localidades y zonas del departamento norteño, como en el Río el Cause, camino a la Huerta de Huachi, según informó Actualidad Jachallera. También se encontraba intransitable la zona del Río de Entre Ríos por bajada de creciente.