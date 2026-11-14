Vanesa Algañaraz, de 9 de Julio: el sueño de posicionar su tierra como un punto turístico de preferencia

“El puntapié inicial fue mostrar el departamento como una opción turística” , contó Vanesa Algañaraz en diálogo con DIARIO DE CUYO al explicar su proyecto 'Circuito Turístico 9 de Julio, mucho más por descubrir' , con el cual se convirtió en la representante departamental de la Emprendedora del Sol. Si bien aclaró que se encuentra en etapa de desarrollo, los avances y las proyecciones logradas hasta el momento demuestran el potencial que tiene.

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Vanesa es docente y acude a escuelas en Capital como en su departamento. En sus tiempos libres siempre está buscando algo qué hacer y que cada acción tenga impacto en su tierra. En el pasado desarrolló un paseo de emprendedores donde no solo apuntaba a brindar oportunidades laborales, sino también dar a conocer todo lo que se crea y desarrolla en su comunidad.

Sin embargo, la vida la fue llevando por otro lado y lo tuvo que abandonar. “Siempre quedaron las ganas de seguir trabajando”, sostiene. Fue precisamente la convocatoria a Emprendedora del Sol el incentivo que encontró este año para darle forma a la idea del circuito que le venía dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo.

En tiempo récord analizó los pros y los contras de la propuesta, buscando que el recorrido comprendiera la actividad rural, el turismo religioso que se puede desarrollar en 9 de Julio, el contacto con los artesanos y emprendedores, así como los prestadores departamentales. “La idea es que no sea más un departamento de paso, que la gente elija visita 9 de Julio, recorrerlo, descubrirlo y quedarse”, asegura.

Fueron intensos meses de trabajo, desarrollo, de pulir los detalles para tenerlo listo, ya que la meta de Vanesa era presentarlo en el certamen. Para ello realizó relevamiento de sitios turísticos, como las bodegas instaladas en el departamento, los emprendimientos familiares y la analizar las maneras de vincular la órbita pública con la privada para el desarrollo económico departamental.

“En agosto lo tuve listo y esperé la fecha de la convocatoria. Me inscribí, pero la verdad que no me esperaba toda la repercusión”, comenta aun sorprendida por lo que está viviendo como la representante de su departamento.

Emprendedora del Sol: del deseo al hecho y el anhelo de hacer su proyecto realidad

El interés de las sanjuaninas en el certamen se vio reflejado en la cantidad de propuestas recibidas este año, donde se registraron más de 500 inscripciones. En 9 de Julio fueron varios los proyectos que se presentaron, con distintos perfiles e instancias de desarrollo. En ese contexto, Vanesa presentó su idea con un solo objetivo: convencer al jurado.

“La vedad que no esperaba ser elegida, pero sí lo quería. Lo deseaba tanto porque creo que en 9 de Julio están los lugares, las voluntades y falta unir. Falta unir esos emprendimientos, las ideas, las ganas y el esfuerzo de mostrarnos y trascender”, comenta.

Ahora, como representante de su tierra natal, Vanesa entiende que el desafío continúa. Mostrar la oferta turística es su meta principal. La gastronomía, tradiciones y costumbres forman parte del circuito que apunta a integrar y visibilizar a los hacedores departamentales, aquellos trabajadores que potencian las bondades de su tierra.

Con 38 años y un hijo de 11, las herramientas obtenidas gracias a las capacitaciones y mentorías brindadas por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación serán sin duda bien aprovechadas por la joven nuevejulina que, pese al resultado que se dé, espera que la exposición lograda en este tiempo la lleve a poder concretar su sueño.

“Vivo esta experiencia como un proceso de aprendizaje, en contacto con experiencias que enriquecen. Lo que cuentan el resto de las chicas, toda la preparación, es supervaliosa y significativa, siendo un aporte fundamental para una como persona y como mujer en este rol de emprendedora. Renueva las ganas de crear y convertir la propuesta en realidad”, concluyó Vanesa Algarañaz.