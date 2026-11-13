    • 13 de noviembre de 2026 - 20:54

    Sarmiento: una fuerte tormenta con granizo de gran tamaño azotó Media Agua tras una jornada agobiante

    El brusco cambio climático sorprendió este viernes al departamento Sarmiento tras una jornada con temperaturas agobiantes. La caída de abundante agua y piedras de importante dimensión generó preocupación entre los vecinos, mientras rige un alerta para circular con precaución.

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    Foto y video: Gentileza 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La jornada de calor agobiante que este viernes rozó los 40 °C de temperatura máxima en San Juan dio paso a un drástico y violento cambio en las condiciones del tiempo. Una intensa tormenta acompañada de fuerte lluvia y caída de granizo de gran tamaño afecta de manera severa a la Villa de Media Agua, en el departamento Sarmiento.

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    El fenómeno meteorológico tomó por sorpresa a los habitantes de la zona sur provincial. La combinación de las altas marcas térmicas registradas durante gran parte del día y el ingreso repentino del frente de tormenta generó una abrupta caída del clima, con ráfagas, actividad eléctrica y precipitaciones de gran caudal en pocos minutos.

    Preocupación vecinal y recomendaciones oficiales

    La magnitud del temporal, marcada por la presencia de piedras de importante dimensión y anegamientos transitorios, generó inmediata preocupación entre los vecinos, quienes reportaron la crudeza del fenómeno en distintos puntos de la localidad.

    Ante este panorama, las autoridades recordaron la importancia de extremar las medidas de cuidado. Se recomienda circular con extrema precaución, resguardarse en viviendas u oficinas seguras y evitar permanecer al aire libre mientras se mantenga activa la tormenta en la región.

    La situación continúa bajo estricto monitoreo, tratándose de una noticia en desarrollo que se ampliará conforme avancen los relevamientos de los equipos de emergencia en el departamento Sarmiento.

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