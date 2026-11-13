    • 13 de noviembre de 2026 - 16:40

    Fiesta de la Tradición: horarios y recorridos de los colectivos especiales al anfiteatro

    Con motivo de las noches centrales en Jáchal, la empresa Vallecito y Red Tulum habilitarán recorridos especiales este viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

    Foto: Gentileza

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    Con motivo de las noches centrales en Jáchal, la empresa Vallecito y Red Tulum habilitarán recorridos especiales este viernes 13 y sábado 14 de noviembre. El servicio funcionará con tarifa habitual y pago mediante tarjeta SUBE.

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    Para facilitar el traslado del público hacia el Anfiteatro Buenaventura Luna durante las dos noches centrales de la Fiesta Nacional de la Tradición, la empresa Vallecito, a través del sistema Red Tulum, pondrá en marcha un operativo especial de transporte público.

    El esquema especial estará vigente este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, conectando distintas zonas rurales y localidades del departamento jachallero directamente con el predio del festival.

    Líneas habilitadas y zonas de cobertura

    El servicio abarcará tres líneas departamentales que cubrirán los siguientes sectores:

    • Línea 501: Villa Mercedes y alrededores.
    • Línea 502: Calle Varas y alrededores.
    • Línea 505: Niquivil.

    Cronograma de salidas y regreso

    Las unidades partirán desde la Terminal de Ómnibus de Jáchal hacia sus respectivos destinos para levantar pasajeros y luego dirigirse de manera directa hacia el anfiteatro. Desde la empresa aclararon un dato clave para los usuarios: los colectivos no ingresarán al centro de Jáchal.

    El esquema horario confirmado para ambas jornadas es el siguiente:

    Viernes 13 de noviembre: La salida desde la Terminal está programada para las 20:00 hs, mientras que el regreso desde el anfiteatro se realizará a las 05:00 de la mañana.

    Sábado 14 de noviembre: Los colectivos partirán desde la Terminal a las 19:00 hs, manteniendo también el horario de regreso a las 05:00 de la mañana.

    Tarifas y modalidad de pago

    Desde la prestataria confirmaron que el boleto se abonará de la manera habitual a través del sistema SUBE. Asimismo, se mantendrán las tarifas vigentes del transporte público departamental, sin aplicar costos adicionales por tratarse de estos recorridos especiales.

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