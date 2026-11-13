Crecimiento de ríos en San Juan: por qué la temporada de deshielo se acelera y qué recomiendan las autoridades

Un informe técnico de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), basado en imágenes satelitales de la NASA, advierte sobre volúmenes de nieve acumulada superiores al promedio histórico. Con el impacto de las altas temperaturas y el fenómeno de El Niño, los caudales muestran saltos abruptos.

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Los ríos cordilleranos de San Juan atraviesan un período de marcado incremento en sus caudales debido al ciclo estacional de deshielo. Sin embargo, las características particulares de esta temporada —marcadas por una mayor acumulación nívea invernal, temperaturas elevadas en alta montaña y la influencia del fenómeno de El Niño— encendieron las alertas preventivas del Gobierno provincial.

Frente a este escenario, la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) reforzó las recomendaciones de seguridad dirigidas a prestadores turísticos, deportistas y la comunidad en general.

El secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia, explicó que el comportamiento actual responde al inicio natural de la temporada de deshielo, aunque este año las condiciones geográficas y climáticas difieren de los ciclos anteriores.

"Las temperaturas más elevadas en alta montaña aceleraron el derretimiento de la nieve que hasta hace poco permanecía acumulada, y esto se refleja de manera directa en el crecimiento de los caudales", detalló el funcionario.

Los estudios respaldan esta lectura. Un análisis de imágenes satelitales del sistema MODIS de la NASA, procesadas por el Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas del Departamento de Ingeniería Civil de la UNSJ, permitió constatar que durante 2026 la cobertura de nieve en la cuenca del río San Juan se mantuvo por encima del promedio histórico.

Si bien los ríos cordilleranos suelen comenzar a incrementar su volumen en noviembre y alcanzar los registros máximos en diciembre, las condiciones actuales podrían adelantar algunos de esos picos de crecida.

Variaciones rápidas y caudales en ascenso

La dinámica del deshielo se refleja en las mediciones recientes. En apenas 48 horas, los registros pasaron de 77,25 a 93,47 metros cúbicos por segundo, alcanzando posteriormente picos máximos del orden de los 135 metros cúbicos por segundo.

Desde el área de Recursos Hídricos señalaron que estos incrementos no siempre se manifiestan de forma constante, sino que pueden registrarse subas abruptas seguidas de leves descensos, manteniendo una tendencia general al alza durante todo el período estival.

Recomendaciones preventivas de COPRE

Ante el riesgo que implica la crecida repentina de los cauces, la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia emitió una serie de pautas obligatorias de autocuidado:

Prohibido el ingreso: Evitar circular, acampar o permanecer sobre los cauces de los ríos, incluso en aquellos sectores que aparenten estar secos o con baja profundidad.

Precaución en las riberas: Mantener distancia prudencial de las márgenes y retirarse de inmediato ante cualquier evidencia de aumento en el nivel del agua.

Cero cruces riesgosos: No intentar atravesar ríos, arroyos o badenes cuando presenten caudal elevado o correntada activa.

Planificación previa: Consultar el pronóstico meteorológico y el estado de las rutas antes de coordinar excursiones o actividades al aire libre en zonas cordilleranas.

Control para el sector turístico: A los prestadores y organizadores de turismo aventura, evaluar rigurosamente la seguridad de los circuitos y reforzar los protocolos preventivos.

Canales oficiales: Respetar de manera estricta las indicaciones de Defensa Civil, grupos de rescate y autoridades locales.

El sistema de seguimiento hídrico continúa monitoreando de forma permanente la evolución de las cuencas para anticipar escenarios de riesgo y garantizar una recreación segura en los atractivos naturales de la provincia.