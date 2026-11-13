Juegos Binacionales: San Juan sumó otro oro en atletismo y natación consiguió su primera medalla

La gran protagonista fue otra vez Isabella Gómez , quien se consagró campeona en los 200 metros llanos femeninos con un tiempo de 24.79 segundos. La atleta sanjuanina consiguió su segunda medalla de oro en esta edición, luego de su victoria en los 100 metros, consolidándose como una de las figuras de la delegación provincial.

Juegos Binacionales: el ciclismo le dio a San Juan su primera medalla en Mendoza

Juegos Binacionales: San Juan tuvo una gran cosecha de medallas en atletismo

La otra gran noticia llegó desde la natación. Sofía Ovalles obtuvo la medalla de plata en los 400 metros estilo libre, logrando la primera presea de la disciplina en estos Juegos.

Con este resultado, San Juan alcanzó las nueve medallas en Mendoza, a falta de dos jornadas.

* 200 metros llanos masculino: Manuel Zapata – 4° puesto (22.73).

* Salto triple masculino: Santino Mateos – 9° puesto (sin marca).

* 800 metros llanos masculino: Benjamín Farías – 10° puesto (2:03.75).

* 800 metros llanos masculino: Nahuel García – 11° puesto (2:06.96).

* Lanzamiento de disco masculino: Matías López – 10° puesto (30.95 m).

* Lanzamiento de disco masculino: Thiago Pereyra – 11° puesto (24.79 m).

Natación

* 400 metros libres femenino: Sofía Ovalles – 2° puesto .

* 50 metros pecho femenino: Inés Vizzo – 5° puesto.

* Relevo mixto 400 metros libres: 7° puesto (Manuel Castro, Guadalupe Maldonado, Sofía Ovalles y Bautista Álvarez).

Puntaje por equipos:

* Mixto: 8° puesto – 34 puntos.

* Mujeres: 6° puesto – 27 puntos.

* Hombres: 8° puesto – 7 puntos.

Vóley

* Masculino: San Juan 3 – O’Higgins 0.

* Femenino: San Juan 3 – O’Higgins 0.

Tenis

* Masculino: San Juan 2 – San Luis 1.

* Femenino: Valparaíso 2 – San Juan 1.

Balonmano

* Masculino: San Juan 25 – Valparaíso 42.

* Femenino: San Juan 14 – Córdoba 28.

Básquet

* Masculino: Mendoza 88 – San Juan 47.

* Femenino: Mendoza 83 – San Juan 40.

Tenis de mesa

San Juan 0 - Maule 3

San Juan 3 - Maule 0

San Juan 3 - Córdoba 2

(Resultados actualizados hasta las 12:00)

Ciclismo

* Sin actividad durante la jornada. Viernes decisivo para la delegación sanjuanina

La competencia continuará este viernes con nuevas posibilidades de medallas para San Juan. Atletismo y natación buscarán ampliar el medallero, al igual que taekwondo y tenis de mesa.

Además, el vóley masculino disputará la definición de los puestos del primero al cuarto, con la posibilidad de cerrar el torneo entre los mejores de la competencia.

Por su parte, básquet masculino y femenino, balonmano en ambas ramas, vóley femenino y tenis femenino buscarán alcanzar el quinto puesto como mejor resultado en esta edición.