Juegos Binacionales: San Juan tuvo una gran cosecha de medallas en atletismo

San Juan vivió una destacada segunda jornada de competencia en los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026, que se desarrollan en la provincia de Mendoza, con una cosecha de seis medallas y resultados positivos en distintas disciplinas.
El atletismo fue uno de los grandes protagonistas del martes, con cuatro medallas para la delegación sanjuanina y la conquista de la primera presea de oro de estos Juegos. Isabella Gómez se consagró en los 100 metros llanos femeninos y abrió el camino de una jornada histórica para el deporte provincial.
También llegaron las medallas de plata de Manuel Zapata, en los 100 metros llanos masculinos, y Valentín Ramos, en los 400 metros llanos. A estos resultados se sumó el bronce de la posta femenina 4x100 metros, completando una sobresaliente actuación del atletismo sanjuanino.
El ciclismo volvió a aportar al medallero con la medalla de plata de Felipe Lucero en la prueba Vuelta a los Puntos, mientras que el taekwondo celebró su primera presea en esta edición de los Binacionales, gracias al bronce conseguido por Abel Videla en la categoría masculina de -73 kg.
RESULTADOS
Atletismo
100m llanos FINAL Femenino:
- Isabella Gómez - ? 11.80 (viento +2.2/)
100m llanos FINAL Masculino:
- Manuel Zapata - ? 11.09 (viento +1.8)
Lanzamiento de Jabalina Femenino:
- Mia Mambretti - 9° 23.55m
400m llanos Masculino - Final por tiempo:
- Valentín Ramos - ? 0.48.51
- Nahuel García - 10° 0.53.56
400m llanos Femenino - Final por tiempo:
- Isabella Mirarchi - 5° 59.98
- Luana Gutierrez - 14° 1.09.36
Lanzamiento de Bala Masculino
- Thiago Pereyra - 10° 11.01m
1500m Llanos Masculino:
- Benjamin Farias - 7° 4.31.20
Posta 4 x 100m Femenino:
? 50.39
- Milagros Tejada
- Hanna Rodríguez
- Isabella Mirarchi
- Isabella Gómez
Posta 4 x 100m Masculino:
8° 46.58
- Matías Arévalo
- Benjamin Yapur
- Nahuel García
- Bautista Sánchez
Balonmano masculino
* San Luis 19 – San Juan 28.
Balonmano femenino
* Metropolitana 33 – San Juan 20.
Básquet masculino
* San Juan 84 – O’Higgins 56.
Básquet femenino
* San Juan 37 – O’Higgins 87.
Tenis
* Masculino: San Juan 2 – Metropolitana 1.
* Femenino: San Juan 0 – Mendoza 3.
Natación
200 metros combinado individual
* 4.ª María Inés Vizzo.
Relevo 400 metros estilo libre
* 6.º puesto para San Juan.
* Integrantes: María Inés Vizzo, Leticia Lima, Guadalupe Maldonado y Sofía Ovalles.
Puntaje mixto por equipos
* 8.º puesto – 15 puntos.
Eliminatorias
* 7.ª Guadalupe Maldonado.
* 12.ª Julieta Ozán.
Tenis de mesa
Rama masculina
* Ronda 1: San Juan 0 – San Luis 3.
* Ronda 2: O’Higgins 3 – San Juan 0.
* Ronda 3: San Juan 0 – Maule 3.
* Cruce por el 7.º y 8.º puesto: San Juan 0 – Metropolitana 3.
* Posición final: 8.º puesto.
Rama femenina
* Ronda 1: San Juan 3 – Córdoba 1.
* Ronda 2: San Juan 1 – Maule 3.
* Ronda 3: San Juan 0 – Metropolitana 3.
* Cruce por el 5.º y 6.º puesto: San Juan 3 – Mendoza 1.
* Posición final: 5.º puesto.
Ciclismo
Vuelta a los Puntos
* Plata: Felipe Lucero.
* 4.º Lautaro Cobarrubia.
* 6.º Facundo Tivani.
Velocidad olímpica
* 4.º puesto para San Juan.
* Integrantes: Facundo Tivani, Adriel Mortensen y Felipe Lucero.
Scratch damas
* 7.ª Joselín Contreras.
* 9.ª Bárbara Uliarte.
* 13.ª Dayana Dávila.
Vóley masculino
San Juan 3 – Metropolitana 1.
Vóley femenino
San Juan 1 – Valparaíso 3.
Taekwondo
* Bronce: Abel Videla – categoría masculina -73 kg.