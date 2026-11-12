Alarma en Boca: Ascacíbar sufrió un esguince de rodilla y es duda para la semifinal de Copa Argentina

Boca encendió una señal de alerta a solo dos días de la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield: Santiago Ascacíbar sufrió un esguince de rodilla grado 1 y su presencia en Mendoza quedó en duda. El volante será seguido de cerca en las próximas prácticas antes de que Rodolfo Arruabarrena tome una decisión sobre el equipo titular.

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La molestia se produjo durante el agónico triunfo frente a Defensa y Justicia del último fin de semana. Inicialmente se había informado que Ascacíbar arrastraba un golpe que todavía le generaba dolor, aunque el cuadro fue precisado posteriormente como un esguince grado 1 . TyC Sports informó este jueves que el mediocampista se convirtió en la principal incógnita entre los habituales titulares.

La intención del cuerpo técnico es evaluar su evolución hasta las horas previas del partido. Boca enfrentará a Banfield este sábado 14 de noviembre desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza , por un lugar en la final del certamen.

El Ruso venía siendo una pieza importante dentro del mediocampo junto a Leandro Paredes y Milton Delgado , por lo que su posible ausencia obligaría al entrenador a modificar una estructura que logró continuidad durante los últimos partidos.

Si Ascacíbar responde favorablemente y queda en condiciones físicas, la idea inicial es que forme parte del once. En cambio, si el cuerpo técnico decide preservarlo, aparecen dos alternativas principales: Tomás Belmonte , como reemplazo directo, o Tomás Aranda , una variante que podría llevar a Arruabarrena a modificar el esquema.

Con Belmonte, Boca mantendría el mediocampo de tres futbolistas y el reemplazante ocuparía una función similar a la de Ascacíbar. La entrada de Aranda, en cambio, podría transformar el 4-3-3 en un 4-2-3-1, con una formación de características más ofensivas.

Boca también piensa en la final de la Sudamericana

La situación física del volante adquiere mayor importancia por el calendario que espera al Xeneize. Apenas una semana después de enfrentar a Banfield, Boca jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el sábado 21 de noviembre.

Arruabarrena pretende utilizar el mejor equipo disponible en la Copa Argentina, pero ya dejó en claro puertas adentro que no expondrá a ningún futbolista que no se encuentre en buenas condiciones. Durante los primeros entrenamientos de la semana también estuvieron bajo observación Paredes, Lautaro Blanco y Enner Valencia por distintas molestias y cargas físicas.

En el caso de Paredes y Blanco, ambos evolucionaron y participaron de los trabajos posteriores con normalidad, por lo que Ascacíbar quedó como la principal duda para conformar el equipo titular.

La formación que maneja Boca tiene a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte/Tomás Aranda, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

El plantel tiene previsto viajar este viernes rumbo a Mendoza, mientras Ascacíbar continuará siendo evaluado para determinar si puede ocupar su lugar en el mediocampo frente al Taladro.