Boca, Argentinos y Rosario Central definirán el campeón de la tabla anual en simultáneo

La definición de la tabla anual 2026 tendrá un capítulo decisivo el próximo sábado. La Liga Profesional confirmó la programación de la última fecha del Torneo Clausura y estableció que Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central disputarán sus respectivos encuentros el 7 de noviembre, a partir de las 17.30.

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Los tres equipos llegan con posibilidades matemáticas de quedarse con el primer puesto de la clasificación acumulada de la temporada. La decisión de programar los partidos en simultáneo busca garantizar las mismas condiciones deportivas para los principales aspirantes al título.

El Xeneize llega a la jornada decisiva en lo más alto de la tabla anual, con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. La victoria frente a River en el Superclásico le permitió sostenerse en la cima y encarar la última fecha con una ventaja en los números.

Su principal perseguidor es Argentinos Juniors, que también suma 60 unidades, aunque tiene una diferencia de gol de +12. Rosario Central aparece tercero, con 59 puntos y +16 en el diferencial de tantos.

En la última jornada, Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera. Argentinos Juniors será local frente a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona, mientras que Rosario Central jugará ante Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

Los tres encuentros comenzarán a las 17.30. En caso de igualdad de puntos al finalizar la competencia, el campeón de la tabla anual se definirá por diferencia de gol, un rubro en el que Boca cuenta actualmente con una ventaja sobre sus perseguidores.

También se definirán los últimos lugares para los playoffs

La fecha 16 tendrá otros atractivos, ya que todavía quedan lugares disponibles para los octavos de final del Torneo Clausura. En la Zona A hay tres puestos por resolver, mientras que en la Zona B restan dos clasificaciones.

Defensa y Justicia necesita sumar ante Boca para sostener sus aspiraciones de ingresar a la Copa Sudamericana, mientras que Huracán buscará una victoria frente a Argentinos Juniors para meterse en los playoffs.

La jornada, además, estará atravesada por la llegada del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que coincide con el cierre de la fase regular del campeonato.