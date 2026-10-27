    • 27 de octubre de 2026 - 19:24

    Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River en la Bombonera

    La AFA confirmó la terna arbitral para el partido del domingo a las 15, por la anteúltima fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

    Nicolás Ramírez.

    Nicolás Ramírez.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Nicolás Ramírez será el árbitro principal del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que se disputará este domingo desde las 15 en la Bombonera, por la anteúltima fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. En tanto, Silvio Trucco estará al frente del VAR.

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    El juez, nacido en González Catán, volverá a dirigir el cruce más importante del fútbol argentino, luego de haber impartido justicia en el último enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio Alberto J. Armando, que terminó con una victoria de Boca por 2-0.

    Será el cuarto Superclásico en la carrera de Ramírez y el tercero en la Bombonera. El historial registra dos triunfos de River, uno de ellos en condición de visitante, mientras que el antecedente más reciente quedó en manos del Xeneize.

    La terna arbitral para Boca-River

    La AFA dio a conocer la nómina completa de los árbitros que estarán a cargo del encuentro del domingo.

    El equipo arbitral estará integrado por Nicolás Ramírez como juez principal, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes. Sebastián Zunino será el cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco y Gastón Suárez cumplirán funciones en el VAR y el AVAR, respectivamente.

    La designación llega en la previa de un partido determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el cierre de la fase regular del campeonato.

    Para Boca, el encuentro representa una oportunidad importante de acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores y quedar muy cerca de asegurar el primer puesto de la Tabla Anual, siempre que consiga los tres puntos.

    River, por su parte, buscará evitar una victoria de su eterno rival en su propia cancha y sumar unidades para mejorar su posición tanto en la zona como en la clasificación general. El equipo millonario todavía conserva posibilidades matemáticas de acceder a la próxima Copa Libertadores mediante la Tabla Anual, aunque sus chances son reducidas.

    La importancia del resultado, sumada a la rivalidad histórica entre ambos clubes, anticipa un encuentro de alta tensión en la Bombonera.

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