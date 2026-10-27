Juegos Argentinos Urbanos: San Juan viajó con delegación completa

Más de 40 integrantes, entre ellos 32 deportistas, representarán a San Juan en nueve disciplinas durante la competencia que se desarrollará del 28 al 31 en Malvinas Argentinas.

Delegación. San Juan se prepara para el debut en los JUAR en Malvinas Argentinas.

La delegación de San Juan emprendió su viaje hacia la provincia de Buenos Aires para participar en los Juegos Argentinos Urbanos 2026 (JAUR), que se disputarán del 28 al 31 de octubre en el partido de Malvinas Argentinas.

El equipo provincial está integrado por más de 40 personas, entre deportistas, entrenadores y staff, con un total de 32 atletas que competirán en nueve disciplinas: básquet 3x3, ajedrez, BMX freestyle, Baseball5, breaking, escalada deportiva, parkour, roller freestyle y skateboarding street.

La participación sanjuanina representa una nueva oportunidad para que los deportistas de la provincia sumen experiencia en una competencia nacional, compartan escenarios con representantes de distintos puntos del país y continúen desarrollándose en disciplinas vinculadas con la cultura urbana.

La delegación tendrá presencia en propuestas que combinan destreza física, creatividad, estrategia y trabajo en equipo. Desde la dinámica del básquet 3x3 y el Baseball5 hasta las acrobacias del BMX freestyle, el breaking, el parkour, el roller freestyle y el skateboarding street, la representación provincial abarcará distintas expresiones del deporte urbano. También competirán en ajedrez y escalada deportiva, disciplinas que exigen concentración, planificación y precisión.

Los Juegos Argentinos Urbanos se presentan como un espacio para impulsar el crecimiento de estas modalidades y favorecer el intercambio entre jóvenes y deportistas de diferentes provincias, en un entorno de competencia y aprendizaje.