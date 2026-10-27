    • 27 de octubre de 2026 - 09:50

    Fernando Llarena, de Universidad a dirigir dos seleccionados provinciales: la historia del DT que apostó al básquet femenino de San Juan

    El actual entrenador de básquet femenino viajará a Binacionales y también a los juegos JAUR en menos de un mes.

    Fernando LLarena, de Universidad a dirigir dos seleccionados provinciales: la historia del DT que apostó al básquet femenino de San Juan

    Fernando LLarena, de Universidad a dirigir dos seleccionados provinciales: la historia del DT que apostó al básquet femenino de San Juan

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Universidad es tricampeona del básquet local en la rama femenina y ese mérito en gran parte lo tiene Fernando LLarena, profesor de la Universidad Nacional de San Juan que decidió dejar la rama masculina para trabajar en desarrollo del basquet para mujeres.

    Leé además

    Mbappé.

    Mbappé pidió perdón a China por el meme de Mao Zedong: "Estoy arrepentido"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Foto captura de video.

    Escándalo en el futsal femenino: dos jugadoras se agarraron de los pelos y el partido quedó suspendido

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El trabajo logrado en pocas temporadas hizo que lo elijan como DT del seleccionado juvenil que viajará en unas semanas a los Juegos Binacionales; a ese trabajo se suma la formación de un seleccionado 3x3 o basquet callejero que participará en la primera edición de los JAUR en la provincia de Buenos Aires.

    En tanto que los binacionales comenzarán el próximo 9 de noviembre y San Juan viajará un días antes. Los rivales de las chicas juveniles serán Mendoza, Metropolitana y O'Higgins de Chile

    El trabajo de Fernando Llarena hizo que su palmarés personal tenga muchos hitos importantes como entrenador. Los tres títulos consecutivos en el basquet federativo de la provincia. En el ámbito de formación es el referente de la provincia por tener la mayor cantidad de campus de tecnificación en su disciplina.

    En esos campus trabajaron entrenadores de nivel nacional e internacional. Por mencionar algunos coach Enrique Alonso (2014, 2017, 2025); coach Cristian Santander (2018, 2019, 2024, 2026); coach Silvio Santander (2019, 2020); coach Marcelo Germaneto en 2015, coach Sebastian Figueredo en 2014 y con Guillermo Vecchio desde 2014 hasta la fecha.

    Llarena dejó de dirigir el masculino para dedicarse a pleno al desarrollo del básquetbol femenino. Desde su arribo en el mes de enero 2025 al femenino de Las Patitas dejó claro que llegaba a tratar de que los planteles sean protagonistas en el torneo local quedándose con los 2 torneo U17 y Primera en 2025.

    No conforme, llevó al plantel mayor de la Universidad Nacional de San Juan a competir en una de las ligas más importantes del país como la súper liga femenina de Mendoza, un paso enorme para el básquet de la UNSJ.

    Ahora Llarena va por dos desafíos con seleccionados provinciales donde la exigencia será máxima.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Agenda. UPCN debutará en la Superliga este próximo jueves en Tucumán enfrentando a Ferro.

    UPCN Vóley ya tiene días y horarios para el inicio de la Superliga 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Harry Kane ganó el Balón de Oro.

    El inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 como el mejor jugador del año

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Primera. En Damas Competitiva, Martina Giménez fue la mejor.

    Desafío Valle de la Luna: Martina Giménez y Enzo Yañez se quedaron con la gloria

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Boca Juniors jugará la final de la Sudamericana y ya hay información sobre la venta de entradas. 

    Se confirmó el día de venta de entradas de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Mineiro

    Por Redacción Diario de Cuyo