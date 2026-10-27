Fernando Llarena, de Universidad a dirigir dos seleccionados provinciales: la historia del DT que apostó al básquet femenino de San Juan

La Universidad es tricampeona del básquet local en la rama femenina y ese mérito en gran parte lo tiene Fernando LLarena , profesor de la Universidad Nacional de San Juan que decidió dejar la rama masculina para trabajar en desarrollo del basquet para mujeres.

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El trabajo logrado en pocas temporadas hizo que lo elijan como DT del seleccionado juvenil que viajará en unas semanas a los Juegos Binacionales; a ese trabajo se suma la formación de un seleccionado 3x3 o basquet callejero que participará en la primera edición de los JAUR en la provincia de Buenos Aires.

En tanto que los binacionales comenzarán el próximo 9 de noviembre y San Juan viajará un días antes. Los rivales de las chicas juveniles serán Mendoza, Metropolitana y O'Higgins de Chile

El trabajo de Fernando Llarena hizo que su palmarés personal tenga muchos hitos importantes como entrenador. Los tres títulos consecutivos en el basquet federativo de la provincia. En el ámbito de formación es el referente de la provincia por tener la mayor cantidad de campus de tecnificación en su disciplina.

En esos campus trabajaron entrenadores de nivel nacional e internacional. Por mencionar algunos coach Enrique Alonso (2014, 2017, 2025); coach Cristian Santander (2018, 2019, 2024, 2026); coach Silvio Santander (2019, 2020); coach Marcelo Germaneto en 2015, coach Sebastian Figueredo en 2014 y con Guillermo Vecchio desde 2014 hasta la fecha.

Llarena dejó de dirigir el masculino para dedicarse a pleno al desarrollo del básquetbol femenino. Desde su arribo en el mes de enero 2025 al femenino de Las Patitas dejó claro que llegaba a tratar de que los planteles sean protagonistas en el torneo local quedándose con los 2 torneo U17 y Primera en 2025.

No conforme, llevó al plantel mayor de la Universidad Nacional de San Juan a competir en una de las ligas más importantes del país como la súper liga femenina de Mendoza, un paso enorme para el básquet de la UNSJ.

Ahora Llarena va por dos desafíos con seleccionados provinciales donde la exigencia será máxima.