Mbappé pidió perdón a China por el meme de Mao Zedong: "Estoy arrepentido"

El delantero del Real Madrid difundió un comunicado en chino, francés e inglés. Admitió que su comentario fue desafortunado y que hirió a mucha gente. Antes, la televisión estatal CCTV había dejado de transmitir el campeonato español.

Kylian Mbappé ofreció disculpas públicas al pueblo chino por la polémica que desató al reírse de un meme en el que su rostro aparecía sobre el retrato de Mao Zedong. El delantero del Real Madrid difundió este martes un comunicado oficial redactado en tres idiomas (chino, francés e inglés) y firmado en París.

En el texto, el futbolista aseguró sentir un profundo respeto por el pueblo chino y su historia y se declaró “sinceramente arrepentido”. Reconoció que su comentario fue desafortunado y que hirió a muchas personas en China y en la comunidad china de todo el mundo. Explicó que durante una entrevista reciente reaccionó a una imagen suya y pidió disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos, aclarando que esa nunca fue su intención. No dio más detalles sobre lo ocurrido.

La crisis comenzó cuando Mbappé, al ser consultado por su meme favorito, contó que el que más gracia le hacía era uno en el que su cara aparecía asociada a un dictador chino. Se trata de una imagen que circula en redes desde hace meses y que superpone su rostro al retrato de Mao.

La respuesta de China fue inmediata. La televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga y de los partidos del jugador. Además, las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground cancelaron sus contratos publicitarios con el futbolista. Las plataformas Xiaohongshu y Dongqiudi también se alejaron del delantero en los días previos.

La competición española intervino y censuró las palabras del jugador. Su presidente, Javier Tebas, emitió un comunicado en el que pidió disculpas en nombre de LaLiga y de sus clubes y advirtió que no se puede permitir que declaraciones individuales dañen la relación con China. Además, anunció un protocolo de sensibilización y comunicación que se desarrollará junto a los clubes y los jugadores.