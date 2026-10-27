Escándalo en el futsal femenino: dos jugadoras se agarraron de los pelos y el partido quedó suspendido

El partido de reserva de la Divisional B femenina se frenó luego de que jugadoras de ambos equipos se agarraran de los pelos. Con el tumulto, dos hombres también llegaron a los golpes de puño.

Un nuevo episodio de violencia sacudió al fútbol sanjuanino. Durante el encuentro de reserva de la Divisional B femenina entre Trinidad y San Ricardo, la tensión escaló hasta derivar en una pelea entre jugadoras de ambos planteles, que terminaron agarrándose de los pelos.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el partido debió ser suspendido de inmediato.

Compañeras de las involucradas intentaron interponerse para frenar la situación, pero la intervención generó más caos en el campo de juego. En medio del desorden, dos hombres también se tomaron a golpes de puño, aunque finalmente pudieron ser separados.