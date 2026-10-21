    • 21 de octubre de 2026 - 19:17

    Cuatro equipos sanjuaninos salen a escena en el Nacional de futsal juvenil en San Luis

    Rawson, Atlético Alianza, barrio San Ricardo y Lobos representarán a San Juan en la segunda edición de Entre Suela y Sierras, un torneo que reunirá a 22 equipos.

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    Diario de Cuyo | Vanessa Chaparro
    Por Vanessa Chaparro

    El futsal sanjuanino tendrá desde este jueves un desafío de alcance nacional. Rawson, Atlético Alianza, barrio San Ricardo y Lobos serán los representantes de la provincia en la segunda edición de Entre Suela y Sierras, el certamen juvenil que se disputará en La Punta, San Luis, y que este año dio el salto de una convocatoria regional a una competencia de carácter nacional.

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    La cita tendrá como escenario el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y contará con 22 equipos distribuidos en las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17. Durante cinco días y cuatro noches, los planteles compartirán las residencias de la Universidad de La Punta (ULP), en una experiencia que buscará combinar competencia, formación y convivencia.

    Para los representantes sanjuaninos, el torneo será una oportunidad de medirse con instituciones de trayectoria y seguir fortaleciendo el desarrollo de sus divisiones formativas. Entre los participantes aparecen San Lorenzo de Almagro, único club argentino campeón de la Copa Libertadores de futsal, y 17 de Agosto, bicampeón vigente del futsal argentino de AFA, que llegó a lo más alto tras imponerse en finales frente a San Lorenzo y Boca.

    Alianza tendrá una zona de máxima exigencia

    Uno de los focos estará puesto en la categoría Sub-13, donde Atlético Alianza dirigida por Juan Amuchastegui, integrará el Grupo B junto a San Lorenzo y barrio San Ricardo, en una zona que reunirá historia, presente y protagonismo regional.

    El conjunto de Boedo llega con el antecedente de ser el único club argentino que conquistó la Copa Libertadores de futsal, mientras que San Ricardo, también representante de San Juan, se ganó su lugar en la consideración tras consagrarse campeón regional de la categoría.

    El desafío para Alianza será medirse ante dos rivales de peso. Su debut será este jueves a las 10.40 frente a San Lorenzo, mientras que San Ricardo tendrá su primera presentación a las 14, cuando enfrente a El Fortín de San Nicolás en un cruce interzonal.

    La agenda continuará para los chicos de Alianza con su participación en Sub-17, donde enfrentarán a Lobos a las 12.50, y en Sub-15, cuando se midan con 17 de Agosto desde las 17.20.

    Un jueves cargado para los sanjuaninos

    Rawson será el primero en salir a la cancha. A las 8.30, su equipo Sub-13 enfrentará a 17 de Agosto por el Grupo A. Una hora después, su plantel Sub-17 jugará ante barrio San Ricardo, también por la Zona A. Luego, a las 11.40, el conjunto Sub-15 tendrá un exigente compromiso frente a San Lorenzo.

    Por su parte, Lobos comenzará su participación en Sub-17 ante Atlético Alianza, a las 12.50, y volverá a presentarse a las 15, en Sub-15, frente a Los Amigos, uno de los representantes de San Luis.

    De esta manera, los cuatro equipos sanjuaninos tendrán actividad durante la jornada inaugural, con partidos que les permitirán comenzar a medir sus fuerzas ante rivales de distintas provincias y clubes reconocidos dentro del futsal argentino.

    La fase regular, que incluirá partidos por grupos y cruces interzonales, se disputará entre el jueves y el sábado. El domingo quedará reservado para las instancias finales, en una programación que contempla más de 40 encuentros.

    Con Rawson, Atlético Alianza, barrio San Ricardo y Lobos como abanderados, San Juan tendrá una presencia importante en La Punta. La pelota comenzará a rodar con un objetivo claro: competir frente a rivales de jerarquía, sumar experiencia y seguir haciendo crecer al futsal provincial bajo el lema del torneo: “Crecemos Jugando”.

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