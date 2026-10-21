    • 21 de octubre de 2026 - 14:08

    [VIDEO] Tremendo golazo de Nico Paz al Manchester United por la Champions League

    El argentino abrió el marcador a los dos minutos con un zurdazo al ángulo y puso rápidamente en ventaja al Como, el equipo de Cesc Fàbregas, ante el conjunto inglés.

    Nico Paz.

    Nico Paz.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Nico Paz necesitó apenas dos minutos para volver a mostrar todo su talento en Europa. El mediocampista argentino convirtió un golazo para poner al Como 1-0 frente al Manchester United, en un partido que todavía se disputa en el estadio Giuseppe Sinigaglia por la tercera fecha de la Champions League.

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    La jugada nació por el sector derecho, cuando Lucas Da Cunha encontró a Paz cerca del borde del área. El futbolista de la Selección Argentina aprovechó el espacio que le concedió Harry Maguire, acomodó la pelota para su pierna izquierda y sacó un remate preciso que viajó directo hacia el ángulo, imposible para el arquero Senne Lammens.

    Nico Paz volvió a aparecer en una noche grande

    El gol tuvo todavía mayor impacto por la magnitud del rival y por el momento en el que llegó. Como disputa esta temporada su primera Champions League y recibió a uno de los clubes más importantes de Inglaterra bajo una intensa lluvia en Lombardía. Paz, una de las principales figuras del conjunto dirigido por Cesc Fàbregas, volvió a responder en un escenario de máxima exposición.

    El argentino encontró rápidamente el espacio ante la defensa inglesa y definió con un zurdazo colocado que desató el festejo en el Giuseppe Sinigaglia. Su aparición le permitió al conjunto italiano controlar el resultado desde prácticamente el comienzo y obligó al United a modificar su planteo cuando el partido recién empezaba.

    Un partido importante para los dos

    Como y Manchester United llegaron a la tercera jornada con una victoria y una derrota cada uno en la fase de liga. El conjunto italiano busca aprovechar su localía para consolidarse en su histórica primera participación en el máximo torneo europeo, mientras que los ingleses llegaron presionados por una racha de seis encuentros sin victorias entre todas las competencias

    El United, dirigido por Michael Carrick, también afronta el encuentro con bajas importantes, entre ellas la de Lisandro Martínez. Como, en cambio, volvió a depositar buena parte de su generación ofensiva en Nico Paz, que respondió prácticamente desde el vestuario.

    Con el encuentro todavía en desarrollo, Como gana 1-0 y el único gol pertenece a Nico Paz, que volvió a dejar una de las imágenes destacadas de la jornada de Champions League.

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