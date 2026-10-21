    • 21 de octubre de 2026 - 17:43

    San Juan viajará a los Juegos Nacionales Evita con una delegación de 415 personas

    La representación provincial partirá el 1 de noviembre desde el Club Mocoroa rumbo a Mar del Plata, escenario de la competencia.

    Viaje. San Juan se prepara con todo para los Nacionales Evita desde el lunes 2 de noviembre en Mar del Plata.

    Viaje. San Juan se prepara con todo para los Nacionales Evita desde el lunes 2 de noviembre en Mar del Plata.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para participar de una nueva edición de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, que se desarrollarán del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata, con la presencia de más de 8.000 jóvenes de hasta 17 años de todo el país. Nuestra provincia participará en todas las disciplinas deportivas, excepto breaking, donde no hay representantes, pero si se suman los participantes de deportes electrónicos (e-sports) y freestyle.

    Leé además

    Entradas. El Bicicross San Juan ya abrió la venta de las entradas para el festival que comienza este viernes.

    Bicicross en San Juan: Entradas en venta para disfrutar del gran evento internacional
    solfrut invertira usd 19,5 millones en san juan para construir una fabrica de alimentos y una planta de pistachos

    SolFrut invertirá USD 19,5 millones en San Juan para construir una fábrica de alimentos y una planta de pistachos

    La delegación sanjuanina estará conformada por 415 personas, que viajarán el domingo 1 de noviembre. La salida está prevista para las 15 desde el Club Mocoroa, con un operativo de traslado que contará con ocho colectivos y que tendrá su regreso el domingo 8 de noviembre.

    El Gobierno de San Juan asumirá la totalidad de los costos que implica el traslado y la participación de cada una de las personas que integran la delegación provincial. A diferencia de otras provincias, que optaron por viajar con representaciones más reducidas debido a los gastos que demanda la competencia, la gestión de Marcelo Orrego decidió sostener una delegación numerosa. La medida responde al compromiso del Gobierno provincial con los jóvenes sanjuaninos, para garantizar su participación y brindarles la posibilidad de representar a San Juan en las mejores condiciones. Anteriormente, estos gastos eran afrontados por el Gobierno nacional, pero actualmente cada provincia debe hacerse cargo del financiamiento de su delegación.

    San Juan estará representado por integrantes de 16 departamentos de la provincia, mientras que no participarán deportistas de Ullum, Zonda e Iglesia.

    Los Juegos Evita constituyen uno de los principales encuentros deportivos juveniles del país y reúnen a miles de participantes en disciplinas convencionales y adaptadas. La edición 2026 contará con 38 disciplinas, de las cuales 31 serán convencionales y siete adaptadas.

    De esta manera, San Juan afrontará una nueva participación nacional con una delegación numerosa, que representará a la provincia en una de las principales competencias del calendario deportivo juvenil argentino.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Antes de conocerse a los ganadores de la 38ª Cata San Juan, el sector se reunió para pensar qué identidad tiene —y qué negocio puede ser— el vino argentino.

    San Juan debatió el futuro del vino argentino en la previa de la 38ª Cata Nacional

    El pronóstico de Germán Poblete que anticipa un fin de semana muy lluvioso en San Juan

    Del ciclón en el Pacífico al desplome de la temperatura: el pronóstico de Germán Poblete que anticipa un fin de semana muy lluvioso en San Juan

    Los controles impidieron el ingreso de elementos prohibidos al Servicio Penitenciario.

    Servicio Penitenciario: intentó ingresar un celular oculto en el zapato, pero el escaner lo delató

    a 190 anos de su fallecimiento, san juan rindio homenaje a fray justo santa maria de oro en la catedral

    A 190 años de su fallecimiento, San Juan rindió homenaje a Fray Justo Santa María de Oro en la Catedral