    • 21 de octubre de 2026 - 08:51

    A 190 años de su fallecimiento, San Juan rindió homenaje a Fray Justo Santa María de Oro en la Catedral

    Sacerdotes, fieles y descendientes del ilustre fraile dominico se reunieron para un responso en la cripta y depositaron una ofrenda floral en honor a su legado democrático y cívico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comunidad sanjuanina volvió a rendir tributo a una de las figuras fundamentales de la historia provincial y nacional: Fray Justo Santa María de Oro y Albarracín, al conmemorarse el 190° aniversario de su fallecimiento.

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    La jornada dio inicio con la celebración de la Santa Misa en su memoria. Posteriormente, los fieles presentes, acompañados por los sacerdotes Martín Nacusi y Gustavo Vaca, se trasladaron hacia la cripta de la Iglesia Catedral de San Juan. Allí se rezó un responso y se elevó una profunda Oración por la Patria en honor al fraile dominico.

    Durante el encuentro se realizó una emotiva semblanza que repasó la trayectoria y el impacto de su figura en la consolidación de la República Argentina. En especial, se rememoró su histórica y firme postura durante el Congreso de Tucumán en 1816, sintetizada en su recordada premisa de que "hay que consultar al pueblo", un axioma de soberanía y participación democrática que mantiene plena vigencia en la sociedad actual.

    Asimismo, la ceremonia propició un espacio de reflexión entre los asistentes sobre la importancia del compromiso cívico cotidiano, remarcando cómo el esfuerzo diario de cada ciudadano contribuye a la construcción de la nación.

    El emotivo acto conmemorativo concluyó con la entrega de una ofrenda floral por parte de los descendientes de su rama familiar, quienes honraron la memoria y el legado del ilustre prócer en la tierra sanjuanina que lo vio nacer.

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