    • 21 de octubre de 2026 - 06:47

    Miércoles caluroso en San Juan: anuncian 25°C y posibles tormentas aisladas por la noche

    El pronóstico anticipa una máxima de 25°C para este miércoles en San Juan. Hay probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

    Clima en San Juan: según el Servicio Meteorológico Nacional así estará el tiempo este miércoles.&nbsp;

    Clima en San Juan: según el Servicio Meteorológico Nacional así estará el tiempo este miércoles. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan tendrá este miércoles 21 de octubre una jornada con temperaturas de hasta 25°C y condiciones de inestabilidad hacia el cierre del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana se presentará parcialmente nublada, mientras que durante la tarde aumentará la nubosidad y por la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

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    La temperatura rondará los 17°C durante la mañana y alcanzará la máxima prevista de 25°C por la tarde. Para ese período, el organismo anticipa vientos del sector sur, con velocidades de entre 32 y 41 km/h, lo que marcará un cambio en las condiciones del tiempo.

    Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 20°C y se mantendrá la probabilidad de precipitaciones, estimada entre el 10% y el 40%. El viento continuará soplando desde el sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

    En cuanto a los próximos días, el SMN prevé máximas de 24°C para el jueves, 22°C para el viernes y 21°C para el sábado. El domingo llegaría un descenso más marcado, con una máxima de 17°C, antes de que las temperaturas vuelvan a subir a 22°C el lunes y 24°C el martes.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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