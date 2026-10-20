San Juan se prepara para competir en los Juegos Argentinos Urbanos

San Juan se prepara para participar de la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos 2026 (JAUR) , una competencia nacional que reunirá a representantes de todo el país en el partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. La selección sanjuanina contará con una importante delegación de más de 40 integrantes, entre 32 deportistas, entrenadores, coordinación y prensa.

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El encuentro se desarrollará del 28 al 31 de octubre, bajo la organización del Comité Olímpico Argentino, las federaciones nacionales y el municipio anfitrión. Durante cuatro jornadas se disputarán competencias de nueve disciplinas deportivas, con el objetivo de promover el desarrollo y la proyección de los deportes urbanos.

El Skatepark Batapark será uno de los escenarios principales, donde se desarrollarán las competencias de skateboarding street, BMX freestyle, roller freestyle y parkour.

El Predio Municipal de Malvinas Argentinas será el espacio de referencia de los Juegos. Allí se dispondrán diferentes sectores para las actividades, mientras que los escenarios específicos de básquet 3x3, Baseball5, breaking, ajedrez y escalada deportiva aguardan su correspondiente detalle de programación.

La apertura oficial y el comienzo de las competencias están previstos para el miércoles 28 de octubre. Las actividades continuarán el jueves 29 y viernes 30, mientras que el sábado 31 se desarrollarán las finales, las premiaciones y la ceremonia de clausura.

Delegación sanjuanina

San Juan estará representado en las nueve disciplinas del programa: básquet 3x3, ajedrez, BMX freestyle, Baseball5, breaking, escalada deportiva, parkour, roller freestyle y skateboarding street. La selección contará con deportistas de diferentes disciplinas, acompañados por sus respectivos entrenadores.

Además de la competencia, los Juegos ofrecerán actividades de formación, exhibiciones deportivas y propuestas culturales destinadas a promover la participación y el intercambio entre representantes de distintas provincias.

La delegación sanjuanina estará integrada por más de 40 personas, entre ellas 32 deportistas, además de entrenadores, coordinación y prensa, que representarán a la provincia en las nueve disciplinas deportivas. La organización y coordinación de la participación provincial esta a cargo de la Subsecretaría de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte, mientras que Mauricio Rodríguez será el coordinador general de la delegación durante la competencia.