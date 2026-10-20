San Juan mantuvo a sus dos selecciones en la máxima categoría del hockey césped argentino

Las selecciones Mayor femenina y masculina de hockey sobre césped de San Juan contaron con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, como sponsor principal, durante su participación en el Campeonato Argentino de Selecciones. El respaldo permitió acompañar a los representantes sanjuaninos en una competencia que reúne a los mejores seleccionados afiliados a nivel nacional.

El dólar blue en San Juan cerró a $1.590 mientras el dólar oficial tuvo su tercera suba consecutiva

El principal objetivo deportivo también quedó cumplido: ambos equipos conservaron su lugar en la Primera División y volverán a competir en 2027 entre las 16 mejores selecciones del país. El certamen se disputó del miércoles 14 al domingo 18 de octubre en la ciudad de Córdoba, con partidos en el Estadio Provincial Soledad García y el Jockey Club de Córdoba, bajo la organización de la Federación Cordobesa de Hockey y la fiscalización de la Confederación Argentina de Hockey.

San Juan integró en ambas ramas la Zona B junto con Córdoba, Mendoza y Salta. En la rama femenina, San Juan debutó con derrota 1-0 frente a Córdoba, luego cayó 2-1 ante Salta y cerró la fase de grupos con un empate 2-2 frente a Mendoza. En la instancia por los puestos relegados, empató 3-3 ante Bahiense y perdió 3-2 en los penales. En su última presentación, igualó 1-1 con Entre Ríos y se impuso 4-2 en la definición por penales. Con estos resultados, finalizó octavo y aseguró su permanencia en la máxima categoría.

El plantel femenino estuvo integrado por Lucía Caballero, Marina Caballero, Federica Castro, Julieta Cheruse, María José Coria, Emilia Cruz, Victoria del Carril, Lourdes Errecalde, Milagros García, Martina Guimaraes, Carina Guzmán, Ana Iglesias, Paula López, Catalina Martín, Florencia Morales, Clarisa Narváez, Luz Páez, Delfina Sánchez, Pía Tadini y Renata Yuba. Como reservas participaron Guillermina de la Torre y Emma Ramos. Entre las jugadoras más experimentadas se destacaron Victoria del Carril y Carina Guzmán.

Las goleadoras sanjuaninas fueron Pía Tadini, con tres tantos, y Milagros García Graffigna, con dos. Además, el seleccionado femenino fue distinguido como el segundo equipo con mejor fair play del torneo. El podio quedó conformado por Buenos Aires, Litoral y Mendoza.

San Juan - Masculino

En la rama masculina, San Juan comenzó el torneo con una derrota 4-2 frente a Córdoba, empató 1-1 con Salta y perdió 5-2 ante Mendoza. Luego, en la instancia por los puestos relegados, igualó 2-2 con Tucumán y cayó 4-3 en los penales. En su última presentación derrotó 4-3 a Santa Fe, resultado que le permitió finalizar séptimo y conservar su lugar en Primera División para 2027.

El seleccionado masculino estuvo conformado por Juan Pablo Agudo, Agustín Bugallo, Agustín Ceballos, Facundo Díaz, Gabriel Espejo, Carlos Espejo, Adrián Espejo Vega, Matías Fernández, Matías García, Lautaro Illanes, Elías Jofré, Cristian Molina, Santino Pascuali, Matías Pereyra, Bautista Riquelme, Juan Rivadero, Facundo Ruiz, Tomás Sánchez Carabajal, Mario Tapia y Tobías Verdenelli. Como reservas estuvieron Franco Díaz, Jeremías Fernández y Simón Chiquette. El entrenador fue Axel Herrera Olivera. Entre los integrantes del plantel se destacó Agustín Bugallo, exjugador de Los Leones, la Selección Argentina.

El máximo anotador sanjuanino fue Lautaro Illanes, autor de cuatro goles y segundo goleador del campeonato masculino. El podio masculino tuvo a Buenos Aires como campeón, seguido por Córdoba y Mendoza.

La permanencia de las dos selecciones en Primera División permite que San Juan continúe formando parte, en 2027, del grupo de las 16 mejores selecciones del hockey sobre césped argentino, consolidando la presencia provincial en la máxima categoría nacional.