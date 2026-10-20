De los clubes a las escuelas deportivas de San Juan, buscan por ley exigir psicotécnicos a profesores e instructores

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de San Juan busca incorporar un nuevo requisito para quienes trabajan en instituciones deportivas de la provincia. Se trata de la exigencia de contar con el examen psicotécnico a la hora de estar delante de un grupo enseñando. La iniciativa alcanza a profesores, profesionales y personas que enseñan, organizan o desarrollan actividades en clubes y otras entidades deportivas, tanto públicas como privadas y mixtas.

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Se trata del expediente Nº 1326/2026, impulsado por el interbloque Cambia San Juan, que se trató los últimos días en la Comisión de Deporte y Turismo. La propuesta busca modificar el inciso b del artículo 3 de la Ley 871-G, que regula aspectos de la promoción de las actividades deportivas en la provincia.

El objetivo es fortalecer los controles de idoneidad de quienes están a cargo de actividades deportivas y establecer herramientas de prevención para resguardar la integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes.

Actualmente, el artículo 3 inciso b de la norma establece que la enseñanza y la práctica de la educación física deben estar guiadas por profesionales con título habilitante. Para otras actividades deportivas, la norma prioriza a quienes cuentan con esa formación y contempla controles de idoneidad cuando no hay profesionales titulados disponibles.

La modificación propuesta mantiene esos criterios, pero incorpora de manera expresa la obligación de someterse a controles con especial énfasis en las pruebas psicotécnicas. “Resulta jurídicamente procede la incorporación de herramientas complementarias de evaluación orientadas a fortalecer los estándares de prevención, calidad educativa y bienestar psicosocial en las instituciones deportivas” , reza la fundamentación del proyecto de ley.

Las evaluaciones deberán analizar, entre otros aspectos, rasgos de personalidad relevantes para determinar la aptitud de una persona para desempeñarse en el ámbito deportivo/educativo.

De esta manera, la modificación del artículo quedaría redactado de la siguiente forma:

ARTÍCULO 3.- A los efectos de la promoción de las actividades deportivas de acuerdo a lo dispuesto en los artículos precedentes, el Estado Provincial debe por intermedio de sus organismos componentes:

b) Asegurar que la enseñanza, como la práctica de la educación física, se encuentre orientada y conducida por profesionales con título habilitante en la materia. Para otras actividades deportivas se priorizará a profesionales con título habilitante, o en su caso si no lo hubiera, a quien enseñe y organice su práctica. Los mismos se deberán someter a los controles de idoneidad, en especial a las pruebas psicotécnicas que deberán evaluar, entre otros aspectos, los rasgos perversos, antisociales y psicopáticos de personalidad.

Con el fin de salvaguardar la integridad psiconsica de los niños, las evaluaciones psicotécnicas o psicodiagnósticas deberán ser objetivas, confiables, válidas y culturalmente sensibles, con el fin de determinar su idoneidad para el ejercicio ordenado.

Dichas pruebas serán realizadas por la autoridad de aplicación de esta Ley o por quien esta designe, sean personas físicas o jurídicas, públicas, oficiales, privadas o mixtas”.

La protección de niños, niñas y adolescentes, el argumento central

Entre los fundamentos del expediente, los legisladores plantean que el Estado provincial tiene la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad en los espacios deportivos. En ese marco, consideran que la evaluación de las personas que trabajan con jóvenes deportistas puede contribuir a prevenir situaciones de riesgo.

El proyecto también vincula la propuesta con las herramientas de fiscalización e idoneidad que ya contempla la Ley 871-G, además de los controles médicos previstos para quienes practican deportes. De acuerdo con sus autores, la incorporación de evaluaciones psicotécnicas busca complementar esos mecanismos y reforzar las condiciones para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

La modificación de la Ley de Deportes de San Juan fue tratada en comisión; sin embargo, la propuesta no fue incluida en el orden del día de la sesión prevista para este jueves 22 de octubre. Pese a ello, desde el Interbloque Cambia San Juan, que son quienes impulsan la iniciativa, esperan poder darle tratamiento en lo que queda del año.