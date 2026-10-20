Tensión en Diputados por el Presupuesto 2027: un libertario y un peronista casi se van a las manos

La discusión por el Presupuesto 2027 en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados terminó con momentos de máxima tensión, insultos y un enfrentamiento que estuvo cerca de llegar a las manos. Los protagonistas del episodio fueron el diputado libertario Andrés Leone y el legislador peronista Carlos Castagneto , quienes debieron ser separados por sus compañeros de recinto.

Presupuesto 2027: las universidades, en el centro del debate en Diputados mientras marchan frente al Congreso

El cruce se produjo durante el debate del capítulo de Educación, en una reunión que ya venía acumulando discusiones entre el oficialismo y la oposición. Aunque se esperaba que las principales diferencias giraran en torno a la exposición del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, también tuvo un papel central en la discusión, con cuestionamientos a las políticas educativas de gestiones anteriores.

Torrendell mantuvo un tono más moderado que el de otros funcionarios, pero lanzó críticas a la administración educativa de períodos anteriores e incluso sostuvo que, en el sector privado, los rectores habrían sido despedidos por su desempeño.

Uno de los primeros momentos de tensión tuvo como protagonista al diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, quien cuestionó a un colega que lo había calificado de mentiroso, sin mencionarlo directamente.

“Eso, en el barrio, se merece un chirlo”, afirmó el legislador. La frase estuvo dirigida indirectamente a Esteban Paulón, quien había publicado en sus redes sociales un video de Finocchiaro en el que aseguraba haber hablado con el Gobierno y contar con el compromiso de que se cumpliría un fallo de la Corte Suprema.

Sin embargo, el episodio más delicado se produjo después de varios cruces entre los legisladores y los funcionarios presentes. Tras dos interrupciones de Álvarez a Paulón, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió respeto. En ese contexto, la diputada Luana Volnovich le gritó al funcionario: “Irrespetuoso de mierda”.

El clima se volvió todavía más tenso cuando Carlos Castagneto acusó a Andrés Leone de haberlo insultado y se acercó al diputado de La Libertad Avanza para reclamarle. Según señalaron desde el entorno del legislador peronista, Leone le habría dicho “hijo de puta”.

Separaron a los diputados y bajó la tensión

El enfrentamiento escaló cuando Leone se acercó a Castagneto y ambos comenzaron a increparse. En ese momento, el diputado de Unión por la Patria lo habría invitado, en voz baja, a salir de la comisión para pelear.

La intervención de otros legisladores evitó que la discusión pasara a una agresión física. Finalmente, Castagneto y Leone fueron separados y la reunión pudo continuar, aunque el ambiente quedó marcado por el episodio.

Con el correr de los minutos, los diputados comenzaron a retirarse. Castagneto fue uno de los primeros en abandonar el lugar y luego hizo lo propio Leone. Si bien ambos habían reducido el nivel de confrontación, el episodio continuó generando comentarios entre los integrantes de Unión por la Patria.

Incluso, algunos compañeros de bancada bromearon con Castagneto por su pasado como arquero de equipos de Primera División del fútbol argentino, en una jornada en la que la discusión por el presupuesto educativo de 2027 quedó atravesada por los cruces personales y la tensión política.