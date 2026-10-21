Del ciclón en el Pacífico al desplome de la temperatura: el pronóstico de Germán Poblete que anticipa un fin de semana muy lluvioso en San Juan

El clima sanjuanino atraviesa una fase de marcada variabilidad primaveral. Tras un arranque de semana con matices frescos y rachas persistentes, el reconocido climatólogo local Germán Poblete trazó la radiografía meteorológica para San Juan para los próximos días , donde el contraste de fenómenos oceánicos y continentales terminará por condicionar las condiciones del tiempo hasta el fin de semana.

De acuerdo con el especialista, el escenario actual responde a la combinación de dos factores de gran escala: la presencia de un ciclón extratropical en el Océano Pacífico, que genera una amplia franja de inestabilidad, sumado al bloqueo que mantiene el anticiclón sobre el Mar Argentino. Este engranaje meteorológico empuja frentes muy localizados sobre la región cuyana.

Durante la jornada de este miércoles , el ambiente fresco se percibe con fuerza en todo el territorio provincial. El viento del sur marca la pauta del día con velocidades promedio de entre 24 y 25 kilómetros por hora, con probabilidades de intensificarse hacia las últimas horas de la tarde.

En términos térmicos, el mercurio se moverá en una franja moderada, partiendo de una mínima de 12 grados para escalar hasta un techo estimado de 24 grados. Hacia la noche, la nubosidad convectiva ganará terreno, abriendo la puerta a tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia.

Para el jueves , las proyecciones de Poblete anticipan la continuidad de este patrón inestable. La madrugada se presentará con abundante cobertura de nubes densas y la posibilidad de lloviznas esporádicas y débiles. Sin embargo, hacia el mediodía se espera un despeje temporario de los cielos, lo que permitirá un rápido repunte del termómetro hasta rozar los 28 grados. Sin el abrigo del sol, el cielo volverá a cubrirse hacia el atardecer.

El viernes se mantendrá dentro de la misma tónica de nubosidad predominante y circulación del sur. Con una mínima proyectada en torno a los 14 grados —un piso habitual para esta época del año—, el escaso impacto solar limitará el ascenso térmico, dejando la máxima en torno a los 23 grados. Este comportamiento funcionará como la antesala de lo que se perfila como el día más frío del periodo.

El verdadero punto de quiebre llegará el sábado. Según explicó el climatólogo, el desprendimiento de una baja segregada desde la vaguada del Pacífico desestabilizará de forma directa el cordón que abarca desde Neuquén hasta Mendoza y San Juan. Esta configuración traerá consigo un alto porcentaje de probabilidad de lluvias y lloviznas, las cuales se concentrarán con mayor fuerza durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

El sábado transcurrirá bajo un cielo completamente cubierto y con el sostenido soplo del sur, factores que provocarán un marcado bajón de las marcas térmicas: la máxima apenas alcanzará los 18 grados, transformándolo en un día atípicamente frío para la época.

Finalmente, el domingo heredará parte de esa masa nubosa, aunque con una paulatina recuperación del tiempo. Si bien los cielos permanecerán parcialmente nublados, la temperatura comenzará su paulatino ascenso hasta rondar los 22 grados, cerrando así un pasaje de inestabilidad que obligará a los sanjuaninos a mantener el abrigo a mano.