Ambiente y Recuperadora Don Mariano firman un convenio para canjear reciclables por bolsas de residuos

La Secretaría de Ambiente suscribió un Convenio de Asistencia y Cooperación con la empresa Recuperadora Don Mariano , mediante el cual hará entrega de más de 72 toneladas de material recuperado a cambio de 50.000 bolsas destinadas al programa provincial "Separar Suma".

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Esta alianza establece un innovador mecanismo de canje que permitirá transformar materiales reciclables procesados en insumos clave para seguir fomentando la separación de residuos en los hogares, escuelas e instituciones locales.

La firma del acuerdo se enmarca dentro del programa provincial "Separar Suma" y responde a los principios de la economía circular , buscando potenciar la recolección diferenciada, reducir el volumen de basura que llega a disposición final y reinsertar recursos valiosos en el circuito productivo provincial.

El eje central del convenio involucra de manera directa al Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) , organismo dependiente de la Secretaría de Ambiente. A través del PTA, la provincia entregará a la Recuperadora Don Mariano un total de 72.250 kilogramos (más de 72 toneladas) de materiales previamente recuperados y clasificados.

Entre los insumos a entregar se destacan:

Distintos tipos de cartón .

. Plásticos PET (botellas de bebidas y envases).

(botellas de bebidas y envases). Plásticos PEAD (Polietileno de Alta Densidad, como envases de detergentes y lácteos).

(Polietileno de Alta Densidad, como envases de detergentes y lácteos). Plástico soplado en general.

A cambio de esta materia prima, la empresa Recuperadora Don Mariano aportará a la Secretaría un total de 50.000 bolsas específicas para la separación y recolección de residuos reciclables.

¿Dónde se entregarán las bolsas y cuál es su destino?

Las 50.000 bolsas obtenidas no tendrán un fin comercial, sino que serán utilizadas exclusivamente para fortalecer las acciones de concientización, separación en origen y recolección diferenciada que lleva adelante el Estado provincial y el Parque de Tecnologías Ambientales.

Para asegurar que el insumo llegue de forma directa a la ciudadanía, la Secretaría de Ambiente planificó una logística de distribución en diversos ámbitos comunitarios:

Escuelas e instituciones educativas: para realizar talleres y promover hábitos sustentables desde la infancia.

para realizar talleres y promover hábitos sustentables desde la infancia. Eventos masivos y culturales: puntos verdes itinerantes donde los vecinos podrán recibir bolsas e información sobre el correcto tratamiento de la basura.

puntos verdes itinerantes donde los vecinos podrán recibir bolsas e información sobre el correcto tratamiento de la basura. Clubes deportivos y uniones vecinales: para involucrar activamente a las familias y organizaciones territoriales en la cadena del reciclaje.

Impacto ambiental y beneficio para la provincia

Este tipo de iniciativas público-privadas busca generar un impacto positivo sostenido en el ecosistema sanjuanino:

Reducción del volumen de residuos: se disminuye drásticamente la cantidad de basura que termina en celdas de disposición final, alargando la vida útil de los rellenos sanitarios.

se disminuye drásticamente la cantidad de basura que termina en celdas de disposición final, alargando la vida útil de los rellenos sanitarios. Impulso a la economía circular: lo que antes se consideraba un desecho se convierte en un recurso con valor económico y ambiental, favoreciendo el entramado industrial y productivo local.

lo que antes se consideraba un desecho se convierte en un recurso con valor económico y ambiental, favoreciendo el entramado industrial y productivo local. Incentivo a la ciudadanía: al dotar a las familias de las herramientas adecuadas (las bolsas de recolección), se simplifica el proceso de separación en las casas, haciendo más eficiente el trabajo posterior en el PTA.

Con la puesta en marcha de este convenio, San Juan consolida su compromiso con la sustentabilidad, demostrando que la articulación entre el sector público y el ámbito privado es una herramienta transformadora para el cuidado del medio ambiente.