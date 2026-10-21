¡Salió el pozo acumulado de la Quiniela Max! Un sanjuanino se ganó $13 millones

La suerte volvió a sonreír en la provincia de San Juan. En las últimas horas, la Caja de Acción Social confirmó que salió el pozo acumulado del juego de la Quiniela Max, entregando un premio total de $13.000.000. El premio millonario se registró durante el Sorteo Vespertino N° 7401, realizado el pasado martes 20 de octubre de 2026.
Santa Lucía, otra vez con la fortuna
Según la información oficial, el cupón afortunado fue vendido en la Agencia N° 051, ubicada en el departamento Santa Lucía.
Desde la organización recordaron al apostador o apostadora afortunada que el sorteo tiene fecha de prescripción el próximo 30 de octubre de 2026, por lo que tendrá tiempo hasta esa jornada para presentarse y reclamar su millonario premio.