Cuánto cobrará en mano la sanjuanina que ganó los $1.418 millones en el Quini 6: los descuentos por ley que le sacan una fortuna

Una sanjuanina se convirtió en la única ganadora de la modalidad Tradicional t ras acertar la combinación completa de seis números, desatando una ola de especulaciones y expectativas respecto al fabuloso pozo acumulado. Este martes, la flamante multimillonaria dio el primer paso formal al presentarse en las oficinas de la Caja de Acción Social (CAS) para iniciar el trámite administrativo de liquidación.

El monto bruto oficial adjudicado para este sorteo ascendió a la impresionante suma de $1.418.485.786,20. Si bien la cifra convierte a la jugadora en una de las personas más afortunadas del año en la región, la legislación fiscal argentina establece reglas muy estrictas para los juegos de azar y los premios de montos elevados. En la Argentina, la Ley 20.630 regula el impuesto a los premios de sorteos y concursos, disponiendo un gravamen directo que los organismos recaudadores aplican de manera automática e implacable antes de efectuar la transferencia de los fondos al beneficiario.

En términos prácticos, el descuento total por impuestos para un ganador del Quini 6 en el país equivale aproximadamente al 27,9% del premio bruto total. Esta retención automática se divide entre la alícuota directa aplicada al líquido imponible y los gastos administrativos o retenciones provinciales pertinentes. C uando se traslada ese porcentaje a la cifra multimillonaria obtenida en Rivadavia, el impacto del recorte resulta impresionante: el Estado le retendrá exactamente $395.757.534,35 en concepto de cargas tributarias y gravámenes de ley.

Esa deducción millonaria, que representa prácticamente una fortuna en sí misma, deja al descubierto la diferencia sustancial que existe entre el anuncio público de los pozos de juego y lo que finalmente se acredita en las cuentas de los apostadores. Al restar los más de $395 millones correspondientes al gravamen legal, la ganadora sanjuanina percibirá un monto neto final en mano de $1.022.728.251,85. De este modo, aunque el recorte impositivo supera con creces lo que cualquier persona podría gastar en una vida entera, la afortunada vecina de Rivadavia ingresará de manera formal al club de los acreedores de más de $1.000 millones líquidos.

Mientras tanto, desde la Caja de Acción Social informaron que el procedimiento administrativo se lleva adelante bajo estrictos protocolos de confidencialidad para resguardar la identidad y la integridad de la ganadora. Tras la verificación de la boleta jugada en la subagencia rivadaviense y la validación de los datos personales, los trámites bancarios correspondientes demorarán unos días hábiles hasta que la liquidación final por $1.022.728.251,85 quede efectivamente concretada, cerrando así uno de los capítulos más deslumbrantes en la historia de los juegos de azar de la provincia.