La música sanjuanina y un encuentro para tejer redes, crear proyectos y abrir nuevos escenarios

La música y la producción cultural tendrán un espacio para encontrarse, intercambiar experiencias y pensar nuevas formas de trabajar en conjunto. Se trata de una charla debate con productores del sector cultural, una iniciativa de Corazón Networking & Usina Creativa y Movimiento Tren que apunta a fortalecer la industria musical local a través del diálogo, la creación de alianzas y el impulso a nuevos proyectos.

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Bajo la consigna “Trabajo en redes: Visiones y rumbos del desarrollo cultural” , la jornada propone reunir a artistas, productores, DJs y gestores culturales en una tarde que combinará charlas debate, mesas de trabajo, espacios de networking, presentaciones de proyectos emergentes y espectáculos musicales en vivo. Con presencia de artistas tanto de San Juan como de Mendoza, se buscará afianzar redes y crear nuevos lazos necesarios para la industria.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita y buscará generar vínculos concretos entre los distintos actores del sector, además de abrir oportunidades para quienes buscan mostrar sus propuestas y encontrar nuevos espacios de desarrollo.

Uno de los ejes de la iniciativa será el networking cultural, con mesas redondas y stands pensados para que artistas y productores puedan conocerse, compartir ideas y establecer relaciones de trabajo. También habrá una mesa de debate en la que los productores abrirán la conversación para intercambiar experiencias y reflexionar sobre los desafíos de la industria cultural.

La intención es avanzar más allá de la instancia de diálogo, siendo el encuentro un punto de partida para futuras colaboraciones, proyectos compartidos y nuevas oportunidades para la escena musical sanjuanina.

La programación también incluirá showcases, es decir, presentaciones breves en las que proyectos artísticos podrán mostrar sus propuestas ante los productores presentes. A partir de las 20 horas el escenario cobrará vida con una interesante grilla de artistas. Se presentarán Vida Nicole, de Mendoza; Esha; Los Deliverys y un DJ set de Adrian ARZ.

De esta manera, el encuentro combinará el intercambio profesional con la experiencia artística, en una jornada que busca fortalecer los vínculos dentro del sector cultural y generar nuevas posibilidades para la música local.

El dato sobre la charla debate con productores del sector cultural

La actividad se llevará a cabo este viernes 23 de octubre, desde las 17 horas, en el Centro Cultural Conte Grand. La entrada es libre y gratuita y no es necesario inscribirse previamente para asistir.

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Es importante aclarar que se prohibirá el ingreso de bebidas al establecimiento. Para mayor información se pueden consultar las redes sociales @movimiento.tren