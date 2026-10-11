Agenda cultural de San Juan: qué hacer este domingo en la provincia

Este domingo 11 de octubre, la agenda cultural de San Juan cierra la semana con actividades de lo más variadas . La jornada ofrecerá espectáculos de música en vivo, ferias de emprendedores, propuestas teatrales, proyecciones de películas, festivales y recorridos por museos y espacios históricos provinciales.

Agenda cultural de San Juan: un viernes a pura música, teatro y exposiciones

Agenda Cultural de San Juan: actividades y espectáculos para disfrutar este sábado

En materia de música, habrá presentaciones de folclore, cuarteto y tributos desde el mediodía hasta la medianoche. Las ferias, de cara al Día de la madre, ofrecerán sus productos de artesanos y emprendedores locales. Y el teatro hace su buen aporte a la marquesina dominical, para terminar la semana con buena onda.

Jachallerazo. Con Periferia Folk, Daniel Posee, Leila y Perico, Los Cabanay y Grupo Raíces. Conduce Mario Echegaray. Al mediodía, en El Rancho del Camote (San Martín 1081, Rawson)

Flor Tomasini y Facundo Mercado. A las 13:00 h en Ancestral Mercado (Av. Libertador San Martín 3041 oeste)

Los Lucero de Jáchal. A las 13:00 h en Mi bodegón (Acceso este 1290 sur, Santa Lucía) Reservas 2645744592

Los Carrizos. A las 13:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts. de Ignacio de la Roza). Reservas al 2644774440

Peña de Raigal. A las 13:00 h en Hotel El Mendocino (España 334 sur) Entrada con almuerzo $25.000

Patio folclórico. Shows de Dúo Turica - Doncel (desde Buenos Aires), Los Illanes, Fabri Carbajal, Agrupación Folklórica Martín Fierro. Clase abierta de folclore, cantina. A las 19:00 h en Wampem Espacio de Arte (Gendarme Argentino 4493, Rivadavia)

Guadalupe de la Fuente y Fabricio Montilla. Ciclo Escuchame una cosita. Desde las 20:00 h en Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Entrada gratis

Fabricio Montilla

La mini peña. Juan Simonazzi, Martín Sagua. A las 22:00 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

La errante. A las 22:00 h en Broadway (Mendoza 4331 sur, Villa Krause) Reservas al 2644463223

Q’Lokura. A las 22:00 h en Estadio San Juan del Bicentenario. Entradas desde $30.000 en Avantti

Remember. Tributo a Los Iracundos. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis.

El Yeyo. A las 23:30 h en Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson 1302 sur, Capital)

La misa de Omega. A las 00:00 h en Mala Club (ex Mankewe)

FERIAS

Feria Al 700. Emprendedores, shows, música. Desde las 16:00 h en Al 700 (Sargento Cabral y Dr Aguilar, Capital)

El Paseíto emprendedor. Emprendedores. De 17:00 a 22:00 h en Salón Le Parc (Mendoza 2043 sur)

Feria Manija. Compra, venta, canje. Libros, fanzines, ilustraciones, antigüedades, etc. De 17:00 a 21:00 h en Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Juan Jufré, detrás del Auditorio)

Artesanos y emprededores. Shows. De 17:00 a 21:30 h, en la Plaza departamental de Santa Lucía. Gratis

Feria Día de la Madre. De 19:00 a 23:00 en Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero (España y Pedro Echagüe) Gratis

FIESTAS Y FESTIVALES

Fiesta del vino y del olivo. Bandas, talleres, degustaciones, emprendedores. De 17:00 a 22:00 h en Plaza de la Libertad (Pocito). Gratis

TEATRO

Cringe Fest. Cuatro shows de stad up. A las 21:00 h en Casa Estattua (Catamarca 127 sur)

La luna se ha roto. Texto y dirección: Daniel Zalazar. Con Maru Pérez. Producción de Navegantes Teatro. Cierre del Festival de Estrenos. A las 21:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este, Trinidad). Entradas: 1 estreno: $15.000. Reservas al 2644430413

La luna se ha roto

Las hijas de Hollywood. Con Belén Astorga, Claudina Eckerdt, Peper Garcés. Dirección Marcos Garcés. A las 21:30 h en El Invernadero Teatro (Av. Rawson 1381 sur, Capital)

CINE

Obsession. De Curry Barker. A las 22:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Apertura, desde las 17:00 h con música y feria. Gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

El arte de la campaña. Exposición temporaria sobre las "Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Proyecto Grabado 2026

Teatro del Bicentenario. Exposición "Buscar la Forma", esculturas e instalación de Mirta Romero, en el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410