Agenda cultural de San Juan: un domingo con buenas opciones para cerrar la semana

La agenda cultural de San Juan se viste de gala este domingo 15 de noviembre con una programación imperdible, que combina grandes recitales, peñas tradicionales, ferias artesanales y muestras temáticas para disfrutar en familia o con amigos durante toda la jornada.

Agenda cultural de San Juan: música, teatro, cine y la Fiesta de la Tradición para disfrutar este viernes

Agenda cultural de San Juan: un sábado de espectáculos para disfrutar

La música en vivo encabeza la propuesta con el segundo show de Serú Girán por Lebón y Aznar; y la energía de Nonpalidece . A esto se suman varias ferias de diseño y peñas folclóricas en distintos puntos de la provincia; y el cierre de la Expo Geek Collection.

La Sobremesa. Con Trio Joaler, Los Cantares del Alba, Diaz-Heredia y El Bailable con Leo Jorquera. Desde las 13:00 h en Mosconi 2876 Rawson

La gran peña sanjuanina. Con La Quimera, Los de Iglesia, El desmonte, Los del Tayta. Desde las 13:00 h en Arena San Juan (Balcarce 198 sur, Santa Lucía) Der. de show $10.000

La peña de La Nota. Con La Nota, Nano Rodríguez, Grupo Confluencia, El Dani Pérez. A las 13:00 h en Tierras negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

Ahura. A las 13:00 h en Ruffo resto bar (Av. Libertador San Martín 3119 oeste)

Carlos Figueroa. A las 13:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 m de Ignacio de la Roza) Reservas 2644774440

El desmonte. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

El desmonte

Flor Porcel y Seba Arnaez. A las 13:00 h en Ancestral Mercado (Av. Libertador San Martín 3041 oeste)

Gaby Trad y Adrián Cuevas. En el ciclo Escuchame una cosita. A las 20:00 h en Donata del desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste)

Serú Girán, por Lebón y Aznar. A las 20:00 h Teatro del Bicentenario. Entradas en tuentrada.com

Nonpalidece. A las 21:00 h en La Meseta (Abraham Tapia antes de calle 5) Entradas: $40.000 en entradaweb.com.ar

Celebra la villa. Shows de Florencia Farías, Las voces de Vallecito, Q Explote!, Desde el alma, Diego Ruarte, Triunfadores Iracundos por siempre. Desde las 20:00 h en Plaza San Martín (Villa Independencia, Caucete) Gratis

El Pacha. A las 23:30 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

La misa de Omega. A las 00:00 h en El Patio (ex Olivia)

FIESTAS Y FESTVALES

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen. A las 22:00 en Paseo Olmos (Angaco)

FERIAS

Plaza & Arte. Emprendedores y artesanos. Desde las 18:00 en Centro Cultural Estación San Martín

Plaza y arte

Parque Feriásico. Emprendedores, shows musicales. De 18:00 a 23:00 h en salón El Prado (Calle 5 antes de Ramón Franco, Rawson, San Juan) Entrada: $1.000

Feria de artesanos y emprendedores. Desde la 18:00 h en Parque Libertadores de América (Caucete) Gratis

Santa Feria. De 18:00 a 23:00 h en Urquiza 915 sur

La feria de los sueños. De 18:00 a 23:00 h en Club Inca Huasi (Parque de Mayo)

La Divina feria. Moda circular, emprendedores. Av. Libertador y Urquiza

ENCUENTROS

Expo Geek Collection. Edición He Man. De 16:00 a 21:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Entrada: libre y gratuita

TEATRO

Cartas de amor que se queman. Danza-Teatro. A las 21:00 h en Expresión Contemporánea (Mendoza 2211 sur, Rawson) Entrada $20.000

MILONGAS

Las brujas milonga. A las 20:00 h en Luba Café (España 186 sur)

Las brujas Milonga

VISITAS Y EXPOSICIONES

Casa Natal de Sarmiento. Hoy, domingo 15, abrirá de 11 a 19 h. El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios general de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Teatro del Bicentenario. Exposición de esculturas de Mirta Romero, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410