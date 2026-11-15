Walter Vilches: fin del Ópera Studio con actuación en el Teatro Colón

El sanjuanino asumirá este domingo un exigente desafío al interpretar un papel de Mozart habitualmente realizado por voces femeninas.

El cantante lírico sanjuanino Walter Vilches protagonizará este domingo en el Teatro Colón el cierre del Ópera Studio, prestigioso programa formativo dirigido por la soprano mendocina Verónica Cangemi. Con la propuesta escénico-musical Cartografía del poder, esta experiencia corona un ciclo que ya le abrió las puertas a certámenes internacionales con excelentes resultados.

La presentación tendrá lugar en el Salón Dorado del coliseo porteño con entrada libre y gratuita. El espectáculo ofrecerá un concierto de cámara con fragmentos de dos obras maestras de Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro y Così fan tutte, bajo la dirección musical del maestro Emmanuel Siffert, la coordinación general de Lizzie Waisse y el acompañamiento en piano de Eduviges Piccone.

"Es el evento final del programa. Estuvimos con ensayo general, probando vestuario, maquillaje, pelucas, que brinda el teatro. Muy contento porque ya está todo armado, salió todo muy lindo y hay una buena energía grupal para hacer las cosas", expresó Vilches a DIARIO DE CUYO, en la previa de la función.

Un desafío para Walter Vilches En esta producción propia del Ópera Studio, Vilches asumirá el exigente papel de Cherubino, el jovencito enamoradizo e inquieto de Le nozze di Figaro. Para el artista sanjuanino, encarar esta partitura representa un hito técnico y vocal, ya que tradicionalmente el rol es interpretado por voces femeninas.

El cantante y pianista sanjuanino, caracterizado como Cherubino Respecto a esta complejidad interpretativa, el contratenor nacido en Caucete profundizó en las particularidades del desafío que debió afrontar durante la preparación: "Ha sido muy difícil el personaje y yo tuve que superarlo, porque en realidad es un personaje masculino, pero que generalmente interpreta una mujer, soprano o mezzosoprano. Fue como un desafío hacer este rol como contratenor masculino, lo cual es novedoso, porque, por el registro, en general no lo hacen hombres, así que súper contento", relató el intérprete.