    • 15 de noviembre de 2026 - 08:32

    Se acaba la espera: Gordon llega a Netflix

    La esperada serie sobre el oscuro criminal Aníbal Gordon, con Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero, estrenará la próxima semana.

    Estreno en Netflix. Rodrigo de la Serna es Gordon, un personaje oscuro de la dictadura Argentina.&nbsp;

    Estreno en Netflix. Rodrigo de la Serna es Gordon, un personaje oscuro de la dictadura Argentina. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La plataforma de streaming Netflix se prepara para el lanzamiento de una de sus producciones locales más ambiciosas del año: Gordon, un intenso thriller que promete mantener en vilo a los espectadores con un relato oscuro y profundamente arraigado en la memoria colectiva del país.

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    La nueva producción tendrá personajes inéditos, se filmará en Nuevo México y contará con Joe Wright como director de sus primeros tres episodios.

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    La ficción, que estará disponible en el catálogo global a partir del próximo 18 de noviembre, marca el esperado regreso de Pablo Trapero a la dirección y reúne nuevamente a De la Serna con la plataforma, tras su exitoso paso por producciones de alcance internacional.

    Compuesta por un total de siete episodios, la tira cuenta con la producción de Adrián Suar y Diego Andrasnik a través de Preludio Producciones, mientras que el propio Trapero se desempeña como showrunner de este ambicioso proyecto audiovisual.

    Un thriller sobre los años '70

    El argumento principal gira en torno a la figura de Aníbal Gordon, un delincuente común cuya trayectoria delictiva comenzó décadas atrás con asaltos a entidades bancarias, robos a joyerías y diversas causas por defraudación. Sin embargo, su historia dio un giro siniestro cuando su camino se cruzó con los oscuros intereses de la política nacional, transformándose en un engranaje fundamental de la violencia paraestatal y de la represión ilegal durante los '70.

    Inspirada en las investigaciones y textos del periodista e historiador Marcelo Larraquy -específicamente en las novelas homónimas sobre el personaje-, la serie profundiza en la metamorfosis de este criminal. La trama expone su posterior incorporación a grupos parapoliciales como la Triple A y su participación en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, vinculándolo además con resonados crímenes y secuestros que marcaron una época de plomo en la Argentina.

    En cuanto al enfoque conceptual, el propio director señaló que la ficción funciona fundamentalmente como un punto de partida para generar interrogantes y dejar abierta la reflexión una vez finalizado el recorrido.

    Elenco y rodaje de la serie

    Para dar vida a este complejo y oscuro universo, la producción apostó por un elenco de jerarquía que acompaña al protagonista. Entre las figuras destacadas figuran Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, sumando además una participación especial de Matías Mayer.

    El rodaje, llevado a cabo en distintas locaciones de Buenos Aires y Río Negro, buscó recrear con rigurosidad estética y narrativa el clima de tensión constante que se vivía en aquellos convulsos años.

    Mirá el tráiler que difundió Netflix

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