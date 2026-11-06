Stranger Things tendrá precuela: Netflix la anunció con un misterioso adelanto y ya confirmó cuándo se estrena

Stranger Things está lejos de haber terminado. Netflix sorprendió este viernes al confirmar oficialmente una nueva precuela live action que expandirá el universo de Hawkins y llegará a la plataforma en 2028. El proyecto fue presentado con un misterioso primer adelanto y promete recuperar el terror, la ciencia ficción y los fenómenos sobrenaturales que convirtieron a la serie original en un fenómeno mundial.

La nueva producción llevará por título Other Worlds: A Stranger Things Adventure y trasladará la historia hasta la década de 1950, mucho antes de que Eleven, Mike, Dustin, Lucas y el resto del grupo descubrieran los secretos escondidos en Hawkins.

El anuncio fue realizado este 6 de noviembre , fecha elegida cada año para celebrar el Stranger Things Day en recuerdo del día en que Will Byers desapareció en la primera temporada. Netflix aprovechó la celebración para revelar una de las mayores novedades sobre el futuro de la franquicia después del cierre de la serie principal.

La historia estará ambientada en los años 50 , varias décadas antes de los acontecimientos de la serie original. Incluso ocurrirá antes de Stranger Things: The First Shadow, la obra teatral que explora la llegada de la familia Creel a Hawkins y el pasado de Henry Creel en 1959.

Netflix todavía mantiene bajo secreto buena parte de la trama, pero confirmó que habrá un escenario diferente, nuevos héroes, nuevos villanos y una mitología inédita . Las conexiones con Hawkins existirán, aunque la intención es ampliar el universo mucho más allá de los personajes conocidos.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, explicaron que llevaban años imaginando el proyecto y anticiparon que conservará la esencia de la producción original, aunque con una historia completamente nueva.

El rodaje se realizará en Nuevo México y el proceso de casting todavía está por comenzar, por lo que Netflix no reveló quiénes serán los protagonistas.

Quién estará detrás de la nueva serie

La showrunner, cocreadora y guionista será Kate Trefry, una figura que conoce en profundidad el universo de Stranger Things: trabajó como guionista de la serie original y también escribió The First Shadow.

Otro nombre fuerte será Joe Wright, reconocido director de películas como Orgullo y prejuicio, Expiación y Las horas más oscuras. Wright estará encargado de dirigir los primeros tres episodios de la precuela.

Matt y Ross Duffer participarán como productores ejecutivos a través de Upside Down Pictures, mientras que Shawn Levy también continuará vinculado a la franquicia mediante 21 Laps Entertainment.

Netflix adelantó que la producción buscará recuperar “el terror, el asombro y el misterio” de Stranger Things, pero desarrollando personajes y conflictos completamente nuevos.

Cuándo se estrena la precuela de Stranger Things

Netflix confirmó que Other Worlds: A Stranger Things Adventure se estrenará en 2028, aunque todavía no informó el día ni el mes exactos.

El anuncio demuestra que el cierre de la quinta temporada no significó el final del universo creado por los hermanos Duffer. La franquicia ya se expandió con la obra teatral The First Shadow y con la serie animada Stranger Things: Tales From ’85, que también desarrolla nuevas historias alrededor de Hawkins.

Desde su estreno en 2016, Stranger Things acumuló más de 1.200 millones de visualizaciones entre sus primeras cuatro temporadas, según Netflix, y sus temporadas cuarta y quinta se ubicaron entre las producciones televisivas más populares de la plataforma.

Ahora la historia volverá todavía más atrás en el tiempo. Los años 80 quedarán momentáneamente de lado y 2028 será el año elegido para regresar al universo de Stranger Things desde sus orígenes más desconocidos.