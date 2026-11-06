El "casi jazz" del cuarteto BI, en el Teatro del Bicentenario

El 7 de noviembre, el grupo que lideran los hermanos Ravasi presentará su último material, "Relatos del Futuro".

Para los amantes del jazz, el Teatro del Bicentenario propone el espectáculo del cuarteto BI

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La escena musical sanjuanina se prepara para recibir una noche de jazz de alto nivel en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. El cuarteto BI, liderado por los hermanos Horacio y Agustín Ravasi, presentará en vivo su trabajo más reciente, titulado “Relatos del Futuro”.

El concierto -el sábado 7 de noviembre- y marcará la llegada a la provincia de la gira nacional de promoción de este material, lanzado en plataformas digitales el pasado 28 de agosto, que reúne siete canciones “que capturan al grupo en su punto de mayor amplitud y madurez creativa”.

Una banda con influencias y sello propio El proyecto BI nació en 2020 a partir del reencuentro artístico de los hermanos Ravasi, quienes compartieron la música desde su casa natal antes de consolidar sus respectivas carreras. Agustín, pianista, docente y productor musical, aporta la visión compositiva y de arreglos; mientras que Horacio, bajista, vuelca su experiencia en el desarrollo artístico como músico, manager y técnico de sonido. Esta comunión técnica y familiar se complementa sobre el escenario con el trabajo de André Maurel en batería e Ismael Avecilla en saxofón, conformando un cuarteto de marcada solidez.

Definidos por una propuesta melódica que se entrelaza con ritmos de variadas influencias, la agrupación acuñó con ironía el término "casi jazz" para describir su búsqueda estética. La misma quedó plasmada en sus registros: en 2022, con el EP Al menos hoy (de tres canciones); en 2023, con el sencillo Marco Wong; y en 2024, mediante la sesión en vivo BI 4, trabajo que definió la sonoridad actual de la banda.

Desde sus comienzos, el grupo ha mantenido un intenso ritmo de presentaciones en vivo, tanto en el país como en el extranjero. Han participado en importantes festivales de Argentina, Chile, Uruguay y Grecia, destacándose su actuación en el Athens Jazz.