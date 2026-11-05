Mariana Clemensó, la artista sanjuanina que toca el cielo con las manos

Un torbellino de emociones inunda por estos días a Mariana Clemensó . Con una flamante nominación a los premios Martín Fierro Latino , que se entregarán en Miami, la talentosa protagonista se prepara para estrenar su show en el Teatro del Bicentenario y alista el debut de su esperada continuación en Carlos Paz, en diciembre.

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La repercusión de su exitoso paso por los escenarios cordobeses en el verano pasado -que incluyó el premio Carlos de Oro- trascendió las fronteras nacionales de una manera inesperada para ella: fue nominada a Mejor actuación en Teatro, Comedia Musical en el Martín Fierro Latino, que se entregará en Miami el 29 de noviembre . Fue de la mano de su multipremiado espectáculo Mestiza , de corte autobiográfico, un éxito en la pasada temporada de Carlos Paz.

" No nos esperábamos esto tan maravilloso, llegar hasta Miami … Yo siempre he estado diciendo y decretando que Mestiza salía fuera del país. Imaginé que primero sería España, pero fuimos un poquito más allá, así que feliz”, dijo a DIARIO DE CUYO Mariana, que considera que este reconocimiento a su trabajo es una puerta que se abre en ese país.

"Me llegó un mail que decía que Mestiza está nominada en Miami . Yo dije ‘bueno, esto será una propaganda, qué onda’, y cuando empezamos a investigar, sí, estábamos ahí ", relató, aún con "piel de gallina". “Ellos hacen como una preselección y tenés que hacer una inscripción. Bueno, hicimos la inscripción, mandé todos mis datos y ahí me dijeron ‘estás nominada'", contó, todavía sin poder creerlo. "No te imaginás la felicidad… fue abrazarnos, emocionarnos y llorar acá en casa, porque la verdad es que no nos esperábamos esta nominación ", contó Mariana, quien comparte el orgullo con el productor, Ángel Carabajal, quien también compite en la categoría de Mejor Productor y a quien ella misma le dio la buena noticia.

Con este logro, la protagonista sueña con llevar su arte no solo a los Estados Unidos, sino también a la península ibérica y, antes, a Buenos Aires , una plaza nacional que también quiere conquistar.

Despedida en el Teatro del Bicentenario

Pero antes de armar las valijas rumbo al norte americano, el 12 de noviembre, Mariana estrenará Mestiza en San Juan, un largo anhelo que se hace realidad. "Eso nos tiene con mucha cosquilla en la panza, porque si bien es la obra que se hizo en Córdoba, con la misma puesta en escena, que hicimos más de 50 veces, es como si fuera la primera vez", confesó.

Jugar de local implica para ella una carga emocional y un reto profesional únicos en este tramo de su carrera. "Es adrenalina, está la familia, están los amigos, está toda la gente que está súper atenta a lo que hago… es como un doble desafío estar esa noche ahí", declaró, no sin destacar el respaldo institucional para montar el espectáculo en la provincia. "Muy orgullosa y agradecida, porque nos va a acompañar nuestro vicegobernador, el gobernador, que me han recibido muy amables y me han ayudado”, dijo.

Continuará: la segunda parte de Mestiza

El cierre de esta etapa en San Juan dará paso a una renovación total de cara al verano, que ya se está gestando. "Es algo muy bonito y que también me provoca esta cosquilla en la panza: la del Bicentenario será la última vez que se hace Mestiza 1, el Mestiza original, porque ahora viene el nuevo Mestiza, el ‘Mestiza Continuará’, con nuevas canciones, nuevos vestuarios, la historia cambia, es todo totalmente nuevo", comentó Clemensó.

El estreno oficial está programado para el próximo 27 de diciembre en Carlos Paz. "La historia continúa hablando de mi vida, de mí, pero acá nos vamos más profundo, a las raíces, tiene un poco la impronta de mi abuela”, adelantó Mariana. “Ella era una artista, una gran bailarina de tango frustrada, de un nivel altísimo, pero que no pudo llegar a grandes escenarios, por la época, la pobreza, las circunstancias de la vida…”, apuntó sobre la temática del show, que volverá a tener un gran despliegue visual.

Parte del nuevo vestuario de Mestiza. Mariana usará un vistoso vestido amarillo, "un antes y un después en el teatro", dijo.

En este punto, Mariana contó que pasó largas horas junto a las vestuaristas bordando ella misma los vestidos. Y con uno de ellos, hasta desafiará las cábalas del teatro: un imponente vestido amarillo, que pesa 20 kilos, pintado a mano por una artista visual cordobesa Adriana Allende. “Este vestido es un antes y un después en el teatro. Representa la alegría del sol, de los abuelos y del pasodoble. Es como caminar con un cuadro” describió Clemensó, ya en la cuenta regresiva para otro de sus grandes momentos.

La cita sanjuanina

Mestiza