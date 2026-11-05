El humorista de “Los Jaimitos” fue encontrado sin vida en su casa de Villa Urquiza. Su hermano dio aviso a emergencias y el SAME constató el fallecimiento. La causa de muerte sigue bajo investigación.

Muerte de Daniel Bifulco: qué dice el parte policial sobre el llamado al 911 y la asistencia médica

Daniel Bifulco, actor y humorista de “Los Jaimitos”, uno de los segmentos más populares de VideoMatch, murió a los 56 años y generó conmoción en el ambiente artístico.

Según el parte policial, durante la madrugada ingresó un llamado al 911 del hermano de Bifulco, quien denunció que el actor estaba inconsciente en su domicilio. El procedimiento comenzó en la madrugada del miércoles 4 de noviembre.

Tras la denuncia, personal policial se trasladó a la vivienda, ubicada en Franklin D. Roosevelt al 5200, y solicitó asistencia médica. Minutos después llegó una ambulancia del SAME, que constató el fallecimiento. La casa está en el barrio porteño de Villa Urquiza.

De acuerdo con el informe, Bifulco estaba recostado al ser hallado y no tenía lesiones visibles ni signos de violencia.

El magistrado dispuso actuaciones por averiguación de causal de muerte y la intervención de la Unidad Criminalística. La causa del fallecimiento continúa bajo investigación.