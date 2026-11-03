Jesús Owono, el arquero de Andorra, devastado con la muerte de Jesús de Miguel: quiere disculparse en privado

La muerte de Jesús de Miguel ha golpeado de lleno al fútbol español y, especialmente, a los protagonistas del encuentro que disputaron el CD Tenerife y el Andorra FC. Lo que debía ser una jornada más de competición terminó convirtiéndose en una tragedia que ha dejado completamente conmocionados a los dos vestuarios.

Entre los más afectados se encuentra Jesús Owono, el portero del conjunto andorrano, que está viviendo momentos especialmente duros después de verse involucrado en la acción que provocó el traslado del futbolista del Tenerife al hospital.

El fallecimiento del delantero ha generado una oleada de reacciones en el mundo del deporte. Clubes, jugadores y aficionados han querido mostrar sus condolencias y acompañar a los familiares y allegados del futbolista en estos momentos tan difíciles. El propio Andorra no tardó en pronunciarse públicamente para expresar su dolor por lo sucedido. A través de sus perfiles oficiales, la entidad compartió un mensaje en el que trasladó su pésame al entorno del jugador: “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”.

La tragedia ha dejado una huella profunda en la expedición tricolor, que permaneció pendiente de las noticias sobre el estado de De Miguel incluso después de abandonar la isla. Los jugadores emprendieron el regreso este martes, pasadas las 20:00 horas, en un avión con destino a Barcelona. Una vez allí, continuaron el desplazamiento en autocar hasta Andorra. Durante todo el trayecto, la plantilla estuvo muy atenta a cualquier información que pudiera llegar desde Tenerife.

El director deportivo, Jaume Nogués, y un integrante de los servicios médicos del club se encargaron de mantener el contacto directo con la entidad insular para conocer la evolución del futbolista. La incertidumbre y la preocupación acompañaron a los jugadores durante el viaje, aunque la situación era especialmente delicada para Owono.

El portero, de 25 años y natural de Guinea Ecuatorial, no ha conseguido sobreponerse al impacto emocional de lo ocurrido. Su estado ya era evidente al término del partido, cuando fue visto en el vestuario llorando y rezando. La acción en la que participó terminó con De Miguel siendo trasladado al hospital y convirtió al guardameta en el centro de numerosas críticas. A su salida del terreno de juego, incluso tuvo que soportar gritos de “asesino, asesino”.

La situación tampoco ha mejorado en las redes sociales. Durante las últimas horas, el futbolista ha recibido numerosos mensajes de carácter ofensivo y ha terminado cerrando su cuenta de Instagram. Su perfil de X, en cambio, lleva inactivo desde hace dos años. Desde su entorno defienden que nunca hubo intención de causar daño al jugador del Tenerife y subrayan las cualidades personales del guardameta. “Es una persona cariñosa, muy amable. No tiene maldad”, explican.

La voluntad de Owono antes de conocerse el desenlace era contactar con De Miguel y sus familiares para disculparse por lo sucedido, mostrarles su apoyo y ponerse a su disposición para cualquier cosa que necesitasen. Así lo trasladan desde el club, donde explican que el portero quería dirigirse primero a ellos antes de realizar cualquier declaración pública. La muerte del delantero ha cambiado por completo aquellas intenciones. El Andorra prepara nuevos comunicados para las próximas horas, mientras el vestuario intenta asimilar una noticia que ha dejado una profunda tristeza en toda la expedición.