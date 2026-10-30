Terror por unos hermanos que amenazaron de muerte con una tumbera a una familia en Chimbas

Un conflicto familiar terminó con amenazas de muerte, piedrazos y una mujer apuntada con un arma de fabricación casera en Chimbas . Por el violento episodio, ocurrido en septiembre de 2025, la Justicia de San Juan condenó a uno de los involucrados y le otorgó la probation a otro de los acusados.

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De acuerdo con la investigación de la UFI CAVIG, todo ocurrió el 15 de septiembre de 2025, alrededor de las 16:30. Una mujer se encontraba en su casa de Chimbas junto a su hija de 9 años cuando llegaron Ramón Andrés Guevara , sus hermanos Juan Francisco y Leandro Guevara , además de otros dos hombres.

Según la acusación, el grupo comenzó a arrojar piedras de gran tamaño contra la vivienda. En medio de la situación, Juan Francisco sacó una tumbera, apuntó contra la mujer y la amenazó de muerte. Ramón Andrés también la habría amenazado.

Asustada por lo que estaba pasando, la denunciante ingresó rápidamente a su casa y llamó al 911. También se comunicó con su madre, que vivía a pocas cuadras, para pedirle ayuda.

Pero el episodio no terminó allí. Minutos después, Juan Francisco y Leandro Guevara se dirigieron hasta la casa de la madre de la denunciante y comenzaron a arrojar piedras contra la propiedad.

Cuando la mujer y su hijo, identificado como S.C., salieron para dirigirse hasta la vivienda de su familiar y conocer lo que había sucedido, se encontraron con Juan Francisco Guevara en una esquina cercana a su domicilio.

En ese momento, el acusado habría vuelto a utilizar el arma casera para apuntar contra el joven y amenazar a su madre con matarlo. Instantes después, Juan Francisco y Leandro también habrían amenazado de muerte a ambos.

Un condenado y otro con probation

La causa llegó a una instancia de resolución mediante un juicio abreviado. El fiscal de la UFI CAVIG, Alberto Martínez, junto a la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras, intervino en la investigación.

Como resultado del acuerdo, Juan Francisco Guevara fue condenado a un año de prisión de cumplimiento condicional por tres hechos de amenazas agravadas por el uso de un arma, en concurso real.

El hombre continuará en libertad, pero deberá cumplir durante dos años una serie de reglas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Presos, Condenados y Liberados y respetar una prohibición de acercamiento de al menos 15 metros respecto de las víctimas y sus domicilios. También tiene prohibido realizar actos molestos o intimidatorios contra ellas.

Por otra parte, Leandro Gabriel Guevara obtuvo la suspensión del juicio a prueba por un año. Para acceder al beneficio, deberá pagar una reparación simbólica de $35.000 a cada uno de los denunciantes C.A. y S.C., además de cumplir 36 horas de trabajos comunitarios no remunerados, preferentemente en el Club Defensores de Racing.

También deberá respetar la prohibición de acercamiento y contacto con los tres damnificados, tanto en sus domicilios como en espacios públicos.

La resolución fue dictada el 28 de octubre de 2026.