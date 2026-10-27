    • 27 de octubre de 2026 - 18:13

    Tiemblan las pantallas: Halloween se prepara con especiales de terror

    Del 29 de octubre al 4 de noviembre habrá títulos clásicos y actuales, descuentos en entradas y experiencias interactivas. ENERC Cuyo también se suma.

    Los cines de San Juan celebrarán Halloween con una panzada de películas para los amantes del género.&nbsp;

    Los cines de San Juan celebrarán Halloween con una panzada de películas para los amantes del género. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    De cara a Halloween, los cines de San Juan desplegarán distintas propuestas para convocar a los amantes del horror . Desde el 29 de octubre al 4 de noviembre, ofrecerán nuevos títulos, reestrenos emblemáticos y experiencias inmersivas diseñadas para garantizar una semana de terror.

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    Por su parte, la ENERC Cuyo se pliega a la movida, con otra oferta atractiva: una buena historia gore, en un ambiente preparado para disfrutar de principio a fin.

    Cinemacenter: Horror Fest

    La cadena Cinemacenter presenta su Horror Fest, una semana temática que se extenderá del 29 de octubre al 4 de noviembre. La principal atracción de esta propuesta es una bonificación del 50% OFF en todas las funciones, permitiendo al público acceder a precios promocionales en todas sus salas.

    La programación combina estrenos recientes del cine de terror actual con el reestreno de aclamados clásicos. Entre los títulos destacados que regresan a la pantalla grande figuran Carrie y La Bruja, acompañados por producciones como Resident Evil: Noche Cero, Madre Siniestra, Los Otros, Obsesión, Backrooms, Clayface y Estación Zombie.

    Las entradas pueden adquirirse en el sitio oficial miboleteria.com.ar o consultando la cartelera de cada ciudad.

    Multiplex: Festival del Miedo

    Cines Multiplex despliega su Festival del Miedo durante la misma fecha, del 29 de octubre al 4 de noviembre, ofreciendo una experiencia integral que va más allá de la proyección de películas. Los valores de las entradas se fijaron en $7.000 para salas 2D, Comfort Plus y Xtremo, y $12.000 para la experiencia 4D.

    El festival cuenta con una amplia lista de títulos que abarca desde opciones para adultos hasta propuestas familiares: Obsesión, Resident Evil, Backrooms, Scary Movie, Clayface, Madre Siniestra, Pinocho sin cuerdas, La caída de la ballena, La virgen de la tosquera, los reestrenos de Estación Zombie y Los Otros, y la opción infantil Escuela de Monstruos.

    Además de la cartelera, el complejo sumará atracciones presenciales en los halles: maquillaje artístico, cabina del miedo para fotos y la presencia de personajes terroríficos para interactuar con el público. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en multiplex.com.ar.

    Play Cinema: Especial Terror

    Ubicado en Patio Alvear Shopping, Play Cinema se suma a las festividades con su Especial Terror, manteniendo una tarifa única de $7.000 en todas sus funciones y películas 2D y 3D entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre.

    Como incentivo adicional, el complejo invita a los asistentes a concurrir disfrazados. Quienes asistan con caracterizaciones temáticas podrán completar un cupón de participación para concursar por dos premios. Cada kit para los ganadores incluye: 2 entradas para Play Cinema, 1 póster oficial y 1 combo Regular con 2 bebidas. Las promociones no son acumulables y quedan sujetas a disponibilidad.

    TERROR EN LA ENERC

    El Cineclub del Centro de Estudiantes despide a lo grande su ciclo de cine de terror con una propuesta imperdible para celebrar Halloween a puro sobresalto y entretenimiento. La cita está programada para el viernes 30 de octubre a partir de las 20:00 h en la sede de ENERC Cuyo (ubicada en 25 de Mayo 1670 oeste).

    La jornada contará con la proyección a puro gore de Planet Terror (2007), la aclamada película dirigida por Robert Rodríguez, que reúne acción y terror gore, un tributo al cine de serie B. La historia se desata en un pequeño pueblo de Texas cuando se libera un misterioso gas experimental letal que transforma a los seres humanos en muertos vivientes sedientos de sangre y mutantes deformes.

    Además de la función, el evento ofrecerá una pasarela del terror y diversos stands de comida y bebida, con el acompañamiento especial de Cervecería Umbral. La entrada es completamente libre, bajo la única condición indispensable de asistir disfrazado para sumarse al espíritu de la celebración.

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