U2 agotó dos River en horas y sumó una tercera fecha en Argentina: cuándo comprar las entradas

El regreso de U2 a la Argentina desató una verdadera locura entre los fans . Las entradas para los conciertos del 23 y 25 de marzo de 2027 se agotaron en pocas horas , con más de un millón de personas esperando en la fila virtual . Ante semejante respuesta, la banda irlandesa anunció una tercera función para el 27 de marzo .

U2 agotó la preventa para sus shows en River en dos horas y más de un millón de personas esperaron en la fila virtual

La venta general de entradas comenzará el 29 de octubre a las 13 , exclusivamente a través de All Access .

Bono , The Edge , Adam Clayton y Larry Mullen Jr. llegarán al país con su gira mundial The Greatest Show on Earth , con la que celebrarán sus 50 años de trayectoria . En el show presentarán las canciones de Carnaval de Luz , su primer álbum con material completamente nuevo desde Songs of Experience . El artista invitado será Beck .

La última visita de la banda al país fue en octubre de 2017 , con la gira Joshua Tree Tour , que celebró los 30 años del disco que los consagró a nivel mundial. En una de aquellas noches, el comienzo del recital se demoró para que el público pudiera ver el partido de la Selección Argentina ante Ecuador , por las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 .

El vínculo de U2 con los fans locales comenzó en 1998 , cuando la banda llegó por primera vez con el Pop Mart Tour . Tocó tres noches en River , con el estadio repleto y todos sus clásicos. La puesta en escena sorprendió: un arco de 30 metros , un disco de espejos de 12 metros de alto con forma de limón y una pantalla LED de 45,72 por 15,24 metros .

La segunda visita fue en 2006, con el Vertigo Tour, en el que presentaron How to Dismantle an Atomic Bomb. Los shows fueron el 1 y 2 de marzo en River, con Franz Ferdinand como grupo invitado.

En marzo de 2011 regresaron con el 360º Tour, para promocionar No Line on the Horizon. Las fechas fueron el 30 de marzo, y el 1 y 2 de abril, en el Estadio Único de La Plata. Esa gira dejó momentos recordados: el grupo invitó al escenario a León Gieco para cantar juntos “Solo le pido a Dios” y homenajeó a Gustavo Cerati, que estaba internado en coma tras sufrir un ACV en 2010. Bono pidió una oración por el músico y cantó “Moment of Surrender”.

Muchos también recuerdan aquella visita por la imponente estructura de 50 metros instalada en el centro del campo, bautizada “The Claw” (La garra). Muse fue la banda telonera.