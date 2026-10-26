Llega Vandalis Nueva Era: "Vamos a despertar a Genserico, el rey de los vándalos. Lo van a ver revivir"

Aquellos clásicos del heavy metal sanjuanino que marcaron huella hace cuatro décadas volverán a vibrar el 14 de noviembre . Será cuando V andalis Nueva Era , suba al escenario del Teatro Kummel para -como anticipa el nombre de la banda- recorrer temas históricos y hacer sonar las nuevas composiciones del combo, que lidera Roby Mondaca .

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Eslabón entre el pasado y esta “nueva era”, fue él quien decidió recuperar el proyecto con nuevos músicos , pararse en aquel legado para, desde ahí, construir “la nueva era” de Vandalis, de cara al futuro.

“ Fue en el 2025 que yo decido retomar nuevamente este camino. Lo que siempre busqué es armar una banda de amigos, porque considero que si no hay amistad no puede haber música ”, contó el vocalista a DIARIO DE CUYO. “Y la verdad es que estamos todos muy contentos todos los que integramos esta banda, que está formada por Fausto Ruiz en guitarra, Nicolás Vázquez en bajo y Dany Gómez en batería . Yo soy el fundador de Vandalis, soy el que escribe las canciones y tengo una historia dentro de la banda, pero quiero que nosotros cuatro trabajemos en equipo, que las decisiones se tomen entre los cuatro y que vayamos para adelante, sin olvidar que también nos tenemos que divertir”, explicó a DIARIO DE CUYO el cantante y compositor, para quien esta vuelta significa reencontrarse con una historia que comenzó cuando tenía 24 años.

“Nunca imaginé transitar todo el camino que he recorrido, que hemos compartido con viejos amigos que ya no están… No voy a hablar de las cosas malas, porque no vale la pena, yo no quiero entrar en polémica con nada, ni con nadie, porque la vida tiene sus cosas dulces y sus cosas amargas… Simplemente, lo que nosotros quisimos hacer y lo que queremos hacer ahora es música y dejar un mensaje ”, expresó.

La historia de Vandalis comenzó en 1984 , cuando el rock pesado ganaba espacio y encontraba nuevas formas de expresión en la Argentina. Desde sus primeros años, apostó por las composiciones propias y construyó una identidad vinculada al heavy metal clásico.

Durante las décadas de 1980 y 1990, el grupo participó de distintos escenarios de San Juan. Entre sus recuerdos, Mondaca mencionó las presentaciones en la Fiesta Nacional del Sol, donde tocaron durante varios años. También recordó la grabación de canciones que posteriormente fueron editadas por Sony Music de Chile.

El camino se interrumpió en 1999, cuando -contó- Mondaca tomó la decisión de disolver la banda. Después siguió vinculado a la música y formó parte de otros proyectos.

La idea de regresar no fue de un día para otro. Hubo algunos intentos que no llegaron a consolidarse, hasta que ahora, finalmente, el proyecto encontró su rumbo y ya tiene fecha de lanzamiento, con un show que promete.

Vandalis Nueva Era: historia, novedades y sorpresas

El concierto del 14 de noviembre será el primero de esta nueva etapa. Un show de aproximadamente dos horas, con sonido profesional, iluminación, pantallas y una puesta en escena pensada para acompañar el recorrido musical.

“Vamos a despertar a Genserico, el rey de los vándalos. Lo van a ver revivir, resurgir, renacer”, prometió Mondaca, haciendo referencia al nombre del grupo, inspirado en quien puso en jaque al Imperio romano de Occidente.

El show tendrá un hilo conductor, que buscará contar una historia en la que la música y las imágenes se acompañen a lo largo de la noche. “Cada canción tiene una historia que va contando y se va hilvanando con la otra”, explicó Mondaca, quien adelantó que el público también se encontrará con varias sorpresas.

El espectáculo incluirá temas de la primera etapa de Vandalis y composiciones nuevas. La intención es recuperar aquello que identificó a la banda desde sus comienzos, pero sin quedarse en lo que ya hizo. “Nosotros teníamos esa necesidad de renovarnos, por eso es esto de la Nueva Era”, afirmó el cantante, quien subrayó, sin embargo, que hay algo que no cambió: el compromiso que reflejan las letras.

“Siempre tuve esa esencia de escribir verdades, o sea no quiero transmitir fantasía. Creo que el rock tiene que ver con eso, con esa rebeldía, que no es violencia, sino cuestionar lo que está mal… Y lo hacemos desde la esperanza, que se puede mejorar, que los sueños se pueden cumplir”, agregó.

En ese sentido, consideró que muchas de las canciones escritas siguen teniendo vigencia. “Hay canciones que pueden haber sido escritas hace 40 años, pero son tan reales y tan actuales que parece que las hubiéramos compuesto hoy”, contó el cantautor, quien comentó que también están trabajando en un videoclip de “Nueva Era”, que quieren largar como adelanto de la presentación de la banda, a la que le ha puesto todas sus fichas.

“Yo he decidido que Vandalis va a ser la última banda en la cual esté, poniéndole todo. Acá me voy a quedar hasta el fin de los tiempos”, cerró.

La cita en el Teatro Kummel

Vandalis Nueva Era