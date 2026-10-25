    • 25 de octubre de 2026 - 08:15

    Viaje a las raíces del rock nacional: lo mejor de Serú Girán y Sui Generis sonará en San Juan

    La provincia recibirá en noviembre a artistas icónicos, que desgranarán repertorio de estas inolvidables bandas, que marcaron una época (y más).

    Una panzada de rock nacional se darán los sanjuaninos en noviembre, con Lebón, Aznar y Mestre.

    Una panzada de rock nacional se darán los sanjuaninos en noviembre, con Lebón, Aznar y Mestre.

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    El rock nacional se vestirá de gala en San Juan con propuestas que destilarán la magia de dos grupos emblemáticos: Sui Generis y Serú Girán. De la mano de quienes fueron sus integrantes -Nito Mestre y David Lebón - Pedro Aznar, respectivamente- volverán a sonar clásicos de estas bandas, que tuvieron como motor al gran Charly García.

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    El primero en llegar será Nito Mestre, con su formato sinfónico y la mística de Sui Generis, al Teatro Sarmiento. Luego será el debut de Serú Girán por Lebón y Aznar, con dos fechas en el Teatro del Bicentenario.

    Nito Mestre

    El domingo 8 de noviembre, el Teatro Sarmiento recibirá a Nito Mestre con su espectáculo "Lo mejor de Sui Generis y todas sus canciones"; que se presenta como el último sinfónico del año, a partir de las 21:00 horas.

    • El show: Una experiencia musical única para recorrer los grandes clásicos de Sui Generis —el legendario dúo que formó junto a Charly García— y los temas más representativos de su trayectoria, con arreglos orquestales exclusivos junto a una orquesta.

    • Entradas: Disponibles a través de la plataforma PlayTicket.com.ar y en la boletería del teatro, con precios que van desde los $20.000 hasta los 55.000.

    David Lebón y Pedro Aznar

    Tras agotar por completo las localidades para la función inicial del sábado 14 de noviembre, el proyecto "Serú Girán por Lebón y Aznar" sumó una nueva función en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario para el domingo 15 de noviembre a las 21:00 horas.

    • El show: Durante más de dos horas, David Lebón y Pedro Aznar —acompañados por Federico Arreysegor, Fernando Cosenza, Matías Sabagh y Fermín Ferraris— interpretarán un repertorio de 24 canciones esenciales. Incluye clásicos como “Seminare”, “Peperina”, “Mundo agradable” y “Perro Andaluz”, acompañados de un diseño de luces y visuales inspiradas en el universo de la histórica banda.

    • Entradas: Los tickets para la nueva función del domingo 15 oscilan entre los $60.000 y 140.000. Se pueden adquirir en la boletería del Teatro del Bicentenario y de forma online a través de TuEntrada.com.

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