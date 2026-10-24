Murió Marcelo Trepat, actor y cantante que integró el elenco original de Drácula, el musical

El actor y cantante Marcelo Trepat murió este sábado a los 62 años, según informó la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Con una extensa trayectoria en el teatro musical argentino, formó parte de importantes producciones, entre ellas Drácula, el musical, Cabaret y El violinista en el tejado.

Nacido el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, Trepat comenzó a interesarse por la actuación durante la escuela primaria, cuando asistía a clases de teatro en la Escuela 22. Con el paso de los años, ese acercamiento inicial se transformó en una carrera que lo llevó a compartir escenario con reconocidas figuras de la escena nacional.

Durante su adolescencia integró el grupo teatral dirigido por Jorge Sharry y dio sus primeros pasos escénicos junto al Grupo 84, surgido de Juventud de Teatro.

Uno de los hitos de su carrera llegó en 1991, cuando integró el elenco original de Drácula, el musical, la reconocida obra que marcó un momento importante en la historia del género en el país.

A lo largo de su recorrido artístico, también participó en Mi bella dama, junto a Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz; El violinista en el tejado, con Pepe Soriano y Rita Cortese; y Zorba, donde compartió escenario con Raúl Lavié.

Su trabajo no se limitó a las producciones destinadas al público adulto. Trepat también participó en espectáculos infantiles, entre ellos La familia Frankenstein, Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh, y Mi bello dragón, de Enrique Pinti.

Esa diversidad de propuestas formó parte de una carrera vinculada principalmente al teatro, con participaciones en obras de distintos estilos y para diferentes públicos.

Su vida en Córdoba y el mensaje de despedida

En 2008, después de finalizar su participación en Cabaret, Trepat decidió radicarse definitivamente en Villa Giardino, una localidad del Valle de Punilla, en Córdoba.

Según recordó la Asociación Argentina de Actores y Actrices, el artista había comprado un terreno en ese lugar en 1997, alentado por Georgina Barbarossa. Conoció la localidad a través de sus visitas a la casa de descanso que la entidad posee en la zona.

Desde entonces, Villa Giardino se convirtió en su lugar de residencia, lejos del ritmo de la actividad teatral porteña.

Tras conocerse la noticia de su muerte, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y colegas, y recordó a un intérprete que formó parte de destacadas producciones del teatro argentino.