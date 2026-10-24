    • 24 de octubre de 2026 - 19:45

    Marcela Morelo no cantará el próximo domingo en San Juan

    La productora dio a conocer los motivos, anunció nueva fecha e informó qué hacer con las entradas.

    Los seguidores de Marcela Morelo deberán esperar un poco más para verla en San Juan.&nbsp;
    Los seguidores de Marcela Morelo deberán esperar un poco más para verla en San Juan. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La reconocida cantautora argentina Marcela Morelo no se presentará este domingo 25 de octubre en San Juan, tal como estaba planificado. A través de un comunicado oficial publicado recientemente, la empresa productora a cargo del evento anunció la postergación del concierto que se iba a celebrar en la provincia.

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    La empresa solo explicó que se tratará de "razones logísticas y fuerza mayor" y anunció la nueva fecha.

    El comunicado oficial

    "Respecto al show de Marcela Morelo en el Teatro Sarmiento, previsto para el domingo 25 de octubre. Por razones logísticas y de fuerza mayor, el show se reprograma para el sábado 10 de abril de 2027, en el mismo teatro.

    Tu entrada sigue siendo válida para la nueva fecha. No tenés que hacer ningún trámite: conservás tu ubicación y tu entrada actual.

    Si no podés asistir en la nueva fecha, podés pedir la devolución del valor de tu entrada a TuEntrada, dentro de los 30 días desde el 20/10. El reintegro se acreditará por el mismo medio de pago. Gracias por tu paciencia y por acompañarnos", firmó Power Play.

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