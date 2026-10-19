Marcela Morelo en San Juan: "Las canciones se transforman en momentos de la vida"

En el marco de su gira nacional, Marcela Morelo se prepara para reencontrarse con el público sanjuanino el próximo 25 de octubre en el Teatro Sarmiento . Tras su aplaudido show en 2025 en el Auditorio Juan Victoria, que bien recuerda, regresa para ofrecer un espectáculo más íntimo, que combina el repaso temas emblemáticos con un adelanto de su nuevo álbum.

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Será una suerte de previa de los festejos por los 30 años , contando desde la salida de su primer álbum, Manantiales, en 1997. Una permanencia que, avatares mediante, no pasa desapercibida para la artista.

"Pienso que la clave de cualquier permanencia es el trabajo de todos los días , por lo menos para mí, no hay otra clave, yo trabajo todos los días para sostenerme, en cuanto a mí como persona, como mujer, como cantante", explicó la compositora a DIARIO DE CUYO. "Yo sigo estudiando, sigo en contacto permanente con los instrumentos, todos los días. Así como cada uno se levanta la persiana de su negocio, yo levanto la persiana de mi vocación, que se transformó en mi trabajo, y trabajo todos los días", afirmó la artista, para quien hay otra "responsable" de esta vigencia.

"Para mí, son las canciones, porque ¿qué pasa con la música? está sonando en todos lados, donde vos vayas, y muchas veces las canciones se transforman en momentos de la vida, te traen recuerdos… Lo que me está pasando últimamente, es muy emocionante: los jóvenes me vienen a decir que les hago acordar a sus madres, cuando cocinaban, o manejaban o algo con un tema mío a pleno, y me encanta...” expresó. “Y a los shows vienen las nietas con las abuelas, la madre con la hija, algún hijo que le regaló el ticket porque cumplió años su mamá, entonces hay distintas generaciones y eso no puede más de amor" sumó quien, además, considera un punto a favor en este largo camino el hecho de caminarlo con su esposo, su productor.

" Tengo la suerte de estar con mi marido, que es un trabajador incansable y un productor extraordinario . Eso tiene mucho que ver también, en sostenernos los dos juntos, en este camino que emprendimos y que bueno, ya llevamos no sólo 30 años de trabajo juntos, sino que de vida de marido y mujer", valoró. Y reflexionó: “Nosotros somos gente normal, iguales a todos, con los mismos bolonquis, tenemos un trabajo extraordinario y hermoso que tiene sus vaivenes, podés estar arriba como bien en el piso, por eso no es fácil cumplir casi 30 años con este trabajo tan inestable, pero lo vivimos con alegría".

Marcela Morelo, entre festivales y teatros

Si bien Morelo se mueve como pez en el agua en los grandes festivales, aseguró que también disfruta de recorrer el país, las provincias, conocer su gente y cantarle en teatros o salas de ciudad.

“Ir al teatro significa otra cosa. En los festivales uno comparte el escenario con muchos artistas, en un evento más grande, más abierto; y en el teatro, esa intimidad que propone, nos permite desarrollar más el show. Y el ida y vuelta que se produce también es diferente”, marcó.

"Las canciones van llevando a diferentes momentos y ese ida y vuelta es imparable. La verdad que, después de tantos años, siempre terminamos muy felices y muy emocionados", confesó. "Es una ceremonia, me encanta la palabra, porque el que viene primero, se compra el ticket, se arregla para salir… y para nosotros también es movernos, un montón de gente que vamos con nuestras expectativas, con un montón de ganas, y todo eso, a la hora del show, está ahí latiendo", manifestó.

Un álbum de clásicos con invitados

En cuanto a sus proyectos actuales, la cantante brindó detalles sobre la preparación de su nuevo disco recopilatorio. "Estoy terminando mi disco que se llama La Morelo, precisamente, y que son las canciones más conocidas, que más me conectaron con el público, grabadas con otros artistas y en otras versiones", explicó la intérprete, quien adelantó colaboraciones junto a Soledad Pastorutti, Abel Pintos, La Delio Valdez, Q’Lokura y Luciano Pereyra, entre otros referentes.

“Los artistas que están son los que realmente tienen que estar, los llamé yo personalmente, de hecho, por ejemplo, a La Sole fue la primera que llamé porque la adoro, somos amigas, estamos trabajando bastante juntas”, reveló.

La experiencia de compartir grabaciones con otros colegas resultó sumamente enriquecedora para Marcela: "Reversionar las canciones y escucharlas en otras voces fue muy emocionante. Una que hacemos es Manantial, con Abel, y hay distintas cositas que él le hizo y guau, la canción tomó otro nivel, otro vuelo, así que es un lujo este disco", dijo.

Pero no todo queda ahí. “La Morelo” precederá a otro proyecto: "Después de esto viene un disco de composición, que hace mucho no lo hago, y ya tengo bastantes canciones, así que estoy también muy entusiasmada con eso", concluyó.

La cita en el Teatro Sarmiento

Marcela Morelo